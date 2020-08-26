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Зинченко: Жена отсыпается, поэтому установок никаких не было
Игрок Сити прибыл на сбор команды Андрея Шевченко
Игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который прибыл на сбор
"Да, давно друг друга не видели. На самом деле, все с положительными эмоциями приехали в расположение сборной. Хорошая погода, хорошая атмосфера.
После свадьбы все хорошо, чувствую себя отлично. В такой атмосфере и в таком коллективе всегда чувствуешь себя на позитиве, все хорошо.
Жена как раз отсыпается, поэтому установок никаких не было. У нас же установка всегда одна - побеждать", - сказал Зинченко.
Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.