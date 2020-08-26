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Национальная сборная Украины

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Зинченко: Жена отсыпается, поэтому установок никаких не было

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок Сити прибыл на сбор команды Андрея Шевченко

Зинченко: Жена отсыпается, поэтому установок никаких не было
Новина українською

Игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который прибыл на сбор национальной команды Украины, прокомментировал свой приезд в расположение команды Андрея Шевченко.

"Да, давно друг друга не видели. На самом деле, все с положительными эмоциями приехали в расположение сборной. Хорошая погода, хорошая атмосфера.

После свадьбы все хорошо, чувствую себя отлично. В такой атмосфере и в таком коллективе всегда чувствуешь себя на позитиве, все хорошо.

Жена как раз отсыпается, поэтому установок никаких не было. У нас же установка всегда одна - побеждать", - сказал Зинченко.

Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.

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В статье: Украина Александр Зинченко Влада Седан
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Источник:
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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
26.08.2020 в 22:45
Вообще седан плохо влияет на футболистов. Борячук был перспективным . Как только связался с ней - пошел на спад. Зинченко тоже начал идти на спад и не попадать в состав сити после того как на ней женился)
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Микко82 (Херсон)
26.08.2020 в 22:15
Хай висипається, а то на п'яну голову знов якусь ахінею напише, ще якийсь зашквар придумає.
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Dany_Red (Харьков)
26.08.2020 в 22:07
Она убьет в нем футболиста ... Он дошутится
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+1
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Одинзавсех (Харьков)
26.08.2020 в 21:17
Всех любителей футбола Украины интересует, а что она кушала на ужин?
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+3
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
26.08.2020 в 22:10
И какой у неё был стул после ужина?)))
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0
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2020 в 21:13
Негайно розбудити й зв'язатися з Шевченком.
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+2
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