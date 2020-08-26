Зинченко: Жена отсыпается, поэтому установок никаких не было

Игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который прибыл на сбор национальной команды Украины , прокомментировал свой приезд в расположение команды Андрея Шевченко.

"Да, давно друг друга не видели. На самом деле, все с положительными эмоциями приехали в расположение сборной. Хорошая погода, хорошая атмосфера.

После свадьбы все хорошо, чувствую себя отлично. В такой атмосфере и в таком коллективе всегда чувствуешь себя на позитиве, все хорошо.

Жена как раз отсыпается, поэтому установок никаких не было. У нас же установка всегда одна - побеждать", - сказал Зинченко.

Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.