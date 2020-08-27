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Караваев отметил большую конкуренцию в сборной Украины за каждую позицию

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Переживает за место в составе?

Караваев отметил большую конкуренцию в сборной Украины за каждую позицию
Новина українською

Фланговый защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Караваев поделился своими впечатлениями от первого дня сбора национальной команды накануне старта в Лиге наций:

Мы давно не виделись с ребятами, соскучились друг за другом. Последний раз собирались вместе, когда играли с сербами прошлого года. После этого начался карантин, в марте сбор перед Евро был отменен.

Хорошо, что у нас в сборной высокая конкуренция, у тренеров есть большой выбор исполнителей. На каждую позицию есть по два-три игрока, это добавляет мотивации и положительно влияет на конкуренцию в команде.

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Мы понимаем, какая ситуация сложилась в связи с коронавирусом, поэтому принимаем ее такой, какой она есть, и готовимся уже к Лиге наций.

Ждем этих матчей с нетерпением, для нас они будут хорошей подготовкой, тем более что соперники будут сильными. Будет интересно. Такие игры интереснее, чем товарищеские поединки.

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В статье: Украина Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Ютуб-канал УАФ

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