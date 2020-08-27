Караваев отметил большую конкуренцию в сборной Украины за каждую позицию

Фланговый защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Караваев поделился своими впечатлениями от первого дня сбора национальной команды накануне старта в Лиге наций:

Мы давно не виделись с ребятами, соскучились друг за другом. Последний раз собирались вместе, когда играли с сербами прошлого года. После этого начался карантин, в марте сбор перед Евро был отменен.

Хорошо, что у нас в сборной высокая конкуренция, у тренеров есть большой выбор исполнителей. На каждую позицию есть по два-три игрока, это добавляет мотивации и положительно влияет на конкуренцию в команде.