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Национальная сборная Украины

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Бущан: Конкуренция – это дело такое... В сборной мы все работаем на одну задачу

Национальная сборная Украины
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Дебютант сборной рассказал о дебютном вызове в национальную команду

Бущан: Конкуренция – это дело такое... В сборной мы все работаем на одну задачу
Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан, который получил дебютный вызов в сборную Украины, прокомментировал грядущие матчи в Лиге наций и высказался о конкуренции.

"Считаю, Лига Наций – хороший турнир. Чтобы не играть товарищеские матчи, сделали такое соревнование. Есть сетка, в которой ты можешь улучшать свою игру, выигрывать и подниматься на уровень выше. Нас ждут хорошие игры и команды. Надо настраивать себя только на успех.

Мне приятно работать с такими ребятами. Конкуренция – это дело такое... Мы все партнеры и работаем на одну задачу. Решения о составе принимает главный тренер, на которого я могу повлиять только своей работой на тренировках", – сказал Бущан.

Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.

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В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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