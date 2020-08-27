Бущан: Конкуренция – это дело такое... В сборной мы все работаем на одну задачу

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан, который получил дебютный вызов в сборную Украины , прокомментировал грядущие матчи в Лиге наций и высказался о конкуренции.

"Считаю, Лига Наций – хороший турнир. Чтобы не играть товарищеские матчи, сделали такое соревнование. Есть сетка, в которой ты можешь улучшать свою игру, выигрывать и подниматься на уровень выше. Нас ждут хорошие игры и команды. Надо настраивать себя только на успех.

Мне приятно работать с такими ребятами. Конкуренция – это дело такое... Мы все партнеры и работаем на одну задачу. Решения о составе принимает главный тренер, на которого я могу повлиять только своей работой на тренировках", – сказал Бущан.

Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.