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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В сборной Украины появился специалист по коронавирусу

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Таковы требования УЕФА

В сборной Украины появился специалист по коронавирусу
Новина українською

26 августа сборная Украины в Харькове начала подготовку к матчам Лиги наций.

Несмотря на пандемию коронавируса, УЕФА принял решение не отменять игры Лиги наций, однако предписал национальным ассоциациям в преддверии этих матчей скрупулезно подойти к вопросу тестирования футболистов, после того как они прибудут в расположение своих сборных.

В этой связи УЕФА обязал в штаб национальных сборных ввести отдельного врача-сотрудника по эпидемиологии коронавируса.

Также всем сборным рекомендовано протестировать футболистов и персонал на Covid-19 трижды за время сборов – за 14 дней до матча, за 10 дней до игры и за один день до игры команды.

Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.

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В статье: Украина коронавирус
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Комментарии (4)
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alex 66 (Кременчуг)
27.08.2020 в 20:06
Львов в красной зоне если не ошибаюсь, но игра во Львове???
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Dnepr-75 (Днiпро)
27.08.2020 в 19:17
Хороший вопрос, если заболеет специалист по коронавирусу, что тогда сливай воду.
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adidas77 (Cумы)
27.08.2020 в 18:07
"специалист по коронавирусу" - долго думали журналисты, что бы придумать такое определение? Это такая профессия новая?
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ysebe1970 (Бровары)
27.08.2020 в 18:52
Похоже новая.. А если заболеет..
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