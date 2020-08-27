В сборной Украины появился специалист по коронавирусу

26 августа сборная Украины в Харькове начала подготовку к матчам Лиги наций.

Несмотря на пандемию коронавируса, УЕФА принял решение не отменять игры Лиги наций, однако предписал национальным ассоциациям в преддверии этих матчей скрупулезно подойти к вопросу тестирования футболистов, после того как они прибудут в расположение своих сборных.

В этой связи УЕФА обязал в штаб национальных сборных ввести отдельного врача-сотрудника по эпидемиологии коронавируса.

Также всем сборным рекомендовано протестировать футболистов и персонал на Covid-19 трижды за время сборов – за 14 дней до матча, за 10 дней до игры и за один день до игры команды.

Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.