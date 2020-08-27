Болбат: Конкуренция в сборной - это только на пользу команде

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат прокомментировал начало сборов национальной сборной Украины перед матчами Лиги наций.

"Приехали, настроение супер, давно всех не видел. У всех большие ожидания на этот сбор, на эти игры. Будем работать.

Конкуренция из-за большого количества игроков? Это же хорошо. Значит, у нас растет количество хороших футболистов в стране, сборной. Это только на пользу команде. Дальше все зависит от каждого игрока – кто как себя проявит, кто будет играть", – сказал Болбат.

Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.