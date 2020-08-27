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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Болбат: Конкуренция в сборной - это только на пользу команде

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций

Болбат: Конкуренция в сборной - это только на пользу команде
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат прокомментировал начало сборов национальной сборной Украины перед матчами Лиги наций.

"Приехали, настроение супер, давно всех не видел. У всех большие ожидания на этот сбор, на эти игры. Будем работать.

Конкуренция из-за большого количества игроков? Это же хорошо. Значит, у нас растет количество хороших футболистов в стране, сборной. Это только на пользу команде. Дальше все зависит от каждого игрока – кто как себя проявит, кто будет играть", – сказал Болбат.

Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
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Источник:
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