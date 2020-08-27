Ребров: Шевченко спрашивал у Меня рекомендации по Харатину и Зубкову

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров о том, какие рекомендации по игрокам он давал наставнику национальной сборной Украины Андрею Шевченко.

— Как думаете, Харатин и Зубков достойны вызова в сборную?

— Конечно, достойны. Я разговаривал с Андреем Николаевичем и рекомендовал этих игроков. Они заслужили своей игрой в прошлом сезоне вызова в сборную Украины. Сейчас, к сожалению, Александр Зубков травмирован, но, я надеюсь, что после паузы сборных к следующим играм квалификации Лиги чемпионов он будет тренироваться в общей группе.

— Получается, вы с Шевченко говорили по поводу Харатина и Зубкова. Он будет давать шанс им?

— Я не знаю, будет он давать им шанс или нет. Он у меня спрашивал рекомендации по этим игрокам. А будет ли он давать шансы, это видно только ему.