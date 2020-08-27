Суркис: Если легионеры приезжают в сборную 30-31 августа, то и игроки Динамо должны в это же время

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о вызове в сборную Украины игроков киевского клуба.

"Я бы хотел, чтобы условия были для всех одинаковыми. Если наши легионеры из Бельгии Яремчук, Безус или тот же Малиновский, который играет в Италии, Ярмоленко, приезжают 30 или 31 числа, я считаю, что и наши игроки должны приехать в сборную в это же время. Но если так надо для позитивного результата сборной, думаю, мы найдем общий язык с Луческу и Шевченко.

Никогда не отказывали нашей национальной командой, какие бы у нас не были отношения с УАФ. Насколько я помню, у нас 7 человек вызывается в молодежную сборную. Считаю, что мы должны гордиться тем, что наши футболисты играют в сборных разных возрастов, но все должно быть по регламенту. Никто не позволит нарушать регламент ФИФА и УЕФА", - сказал Суркис.