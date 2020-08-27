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Шевченко: Напрямую контактирую с Луческу, общаюсь со всеми тренерами УПЛ
Главный тренер сборной Украины рассказал о контактах с тренерами команд УПЛ
Главный тренер
"Как тренер я желаю ему удачи. Я уважаю его как тренера. У меня с ним прямой контакт. Мы беседуем, общаемся. Для меня очень важно иметь контакт с каждым тренером клубов в чемпионате Украины, чтобы было лучшее понимание формы игроков, состояния, прогрессируют они или нет, какие есть качества.
Я общаюсь со всеми тренерами в украинской лиге", – сказал Шевченко.