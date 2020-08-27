  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: Напрямую контактирую с Луческу, общаюсь со всеми тренерами УПЛ
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Напрямую контактирую с Луческу, общаюсь со всеми тренерами УПЛ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Главный тренер сборной Украины рассказал о контактах с тренерами команд УПЛ

Шевченко: Напрямую контактирую с Луческу, общаюсь со всеми тренерами УПЛ
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире канала "Трендец" рассказал о контактах с Мирчей Луческу и остальными тренерами УПЛ.

"Как тренер я желаю ему удачи. Я уважаю его как тренера. У меня с ним прямой контакт. Мы беседуем, общаемся. Для меня очень важно иметь контакт с каждым тренером клубов в чемпионате Украины, чтобы было лучшее понимание формы игроков, состояния, прогрессируют они или нет, какие есть качества.

Я общаюсь со всеми тренерами в украинской лиге", – сказал Шевченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Мирча Луческу Украина Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...