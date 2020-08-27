Шевченко: Напрямую контактирую с Луческу, общаюсь со всеми тренерами УПЛ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире канала "Трендец" рассказал о контактах с Мирчей Луческу и остальными тренерами УПЛ.

"Как тренер я желаю ему удачи. Я уважаю его как тренера. У меня с ним прямой контакт. Мы беседуем, общаемся. Для меня очень важно иметь контакт с каждым тренером клубов в чемпионате Украины, чтобы было лучшее понимание формы игроков, состояния, прогрессируют они или нет, какие есть качества.

Я общаюсь со всеми тренерами в украинской лиге", – сказал Шевченко.