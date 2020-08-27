Шевченко: В Лиге наций сможем поэкспериментировать, дать возможность молодежи проявить себя

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о тренировочном сборе, который проходит в рамках подготовки к матчам Лиги наций.

- В первую очередь я хочу почтить память нашего врача Антона Худаева, который работал в сборной с первых дней моей работы в качестве главного тренера. Я знаю его еще с тех времен, когда был игроком. Это замечательный человек, нам его действительно не хватает, земля ему пухом, Царствие Небесное. Мы всегда будем его помнить как настоящего профессионала, человека, который был душой коллектива...

- Трудно будет восстановить игровые связи команды после такого длительного перерыва?

- Сегодня мир изменился, в такой ситуации оказались не только мы, а все сборные. Мы должны адаптироваться к этому. Даже в таких условиях нужно тренироваться, играть и двигаться вперед.

- Какие задачи стоят перед командой в Лиге наций?

- Мы рассматриваем Лигу наций как очень важный турнир. Для многих игроков открывается возможность побороться за место в основном составе. Мы создаем конкуренцию. После Лиги наций начинается квалификация чемпионата мира, поэтому в этом турнире мы сможем поэкспериментировать, дать возможность молодым исполнителям проявить себя. Возможно, кто-то из них поможет нам на Евро или в квалификации чемпионата мира. Поэтому мы создаем такую ​​конкуренцию, поэтому вызвали такое количество молодых игроков.

- Можно ли сказать, что сейчас в Лиге наций нет фаворитов, учитывая ситуацию с длительным перерывом из-за пандемии?

- В каждой сборной будут свои задачи в этом турнире, команды будут противостоять равным по классу соперникам. Мы заслужили право быть представленными в Лиге А, среди лучших сборных. В товарищеских матчах мы фактически не имели возможности играть с ними.

- Бельгийские легионеры и Ярмоленко приедут в расположение команды в конце сбора, не создает ли это проблем?

- Они не могли бы приехать раньше, чемпионаты в Европе стартуют в разные сроки. Считаю, было правильным оставить Ярмоленко в клубе, он получит там игровую практику. Эти футболисты прибудут во второй части сбора, когда пойдет уже непосредственная подготовка к матчам.

- Не лучше было бы сыграть поединок со Швейцарией в Харькове, ведь игра все равно пройдет без зрителей...

- Когда мы принимали решение о месте проведения матча, мы определяли Харьков как резервный город, но потом, считаю, уже не было смысла что-то менять.

- Поступали ли вам лично предложения возглавить "Барселону"?

- Я не рассматриваю сейчас никаких предложений, моя цель - готовить команду к матчам Лиги наций, Евро и отбора к чемпионату мира.