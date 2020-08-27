Малиновский и Лунин прибыли в расположение сборной Украины

Сегодня в тренировочный лагерь сборной Украины прибыли две украинских легионеров.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прибыл в расположение национальной команды к обеду, а за час до начала вечерней тренировки прибыл и голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Оба игрока приняли участие в вечерней тренировке сборной.

Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.