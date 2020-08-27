Национальная сборная Украины
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Малиновский и Лунин прибыли в расположение сборной Украины
Оба игрока уже приступили к тренировкам
Сегодня в тренировочный лагерь
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прибыл в расположение национальной команды к обеду, а за час до начала вечерней тренировки прибыл и голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.
Оба игрока приняли участие в вечерней тренировке сборной.
Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.
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Источник:УАФ
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