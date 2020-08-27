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Национальная сборная Украины

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Малиновский и Лунин прибыли в расположение сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Оба игрока уже приступили к тренировкам

Малиновский и Лунин прибыли в расположение сборной Украины
Новина українською

Сегодня в тренировочный лагерь сборной Украины прибыли две украинских легионеров.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прибыл в расположение национальной команды к обеду, а за час до начала вечерней тренировки прибыл и голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Оба игрока приняли участие в вечерней тренировке сборной.

Напомним, что данный сбор предшествует двум матчам сборной Украины в Лиге наций - со Швейцарией 3 сентября во Львове и с Испанией - 6 сентября в Мадриде.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
УАФ

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