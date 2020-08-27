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Год плюс полтора - Шевченко рассказал о своем новом контракте с УАФ

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Год плюс полтора - Шевченко рассказал о своем новом контракте с УАФ
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с продлением контракта с УАФ.

"Все в порядке. Мы уже давно пришли к соглашению, остались формальности. Мои помощники уже здесь. Официальные контракты будут подписаны.

Сроки? Подписали год плюс полтора. В общем – два с половиной", – сказал Шевченко.

Напомним, что в июне исполком УАФ проголосовал за продление контракта с Шевченко до конца 2022 года. Предыдущее соглашение тренера с Ассоциацией истекало летом нынешнего года.

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В статье: Андрей Шевченко Украина УАФ
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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