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Год плюс полтора - Шевченко рассказал о своем новом контракте с УАФ
Подпишут в ближайшее время
Главный тренер
"Все в порядке. Мы уже давно пришли к соглашению, остались формальности. Мои помощники уже здесь. Официальные контракты будут подписаны.
Сроки? Подписали год плюс полтора. В общем – два с половиной", – сказал Шевченко.
Напомним, что в июне исполком УАФ проголосовал за продление контракта с Шевченко до конца 2022 года. Предыдущее соглашение тренера с Ассоциацией истекало летом нынешнего года.
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Источник:ТРЕНДЕЦ
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