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В лагерь сборной Лунин добирался самолетом и автомобилем

Национальная сборная Украины
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Вспомнил, как приезжал к "сине-желтым" впервые

В лагерь сборной Лунин добирался самолетом и автомобилем
Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин дал комментарий по прибытии в расположение команды.

В четверг, 27 августа, футболист мадридского «Реала» прибыл в Харьков. Андрей рассказал о свой путь, а также об атмосфере в команде:

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Все соскучились друг за другом. Давно ждали сбора. Главное, что собрались вместе и работаем, общаемся. Я прилетел из Мадрида в Киев, а оттуда в Харьков добирался на машине. Чувствую лия себя усталым? Нет, всегда готов тренироваться.

Помню, когда я впервые прибыл в расположение сборной. Сейчас кто-то другой получил дебютный вызов. Все знают, что у нас хороший коллектив, поэтому нет никаких проблем. Работаем в обычном режиме.

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В статье: Украина Андрей Лунин
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Источник:
УАФ

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