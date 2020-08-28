В лагерь сборной Лунин добирался самолетом и автомобилем

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин дал комментарий по прибытии в расположение команды.

В четверг, 27 августа, футболист мадридского «Реала» прибыл в Харьков. Андрей рассказал о свой путь, а также об атмосфере в команде:

Все соскучились друг за другом. Давно ждали сбора. Главное, что собрались вместе и работаем, общаемся. Я прилетел из Мадрида в Киев, а оттуда в Харьков добирался на машине. Чувствую лия себя усталым? Нет, всегда готов тренироваться.

Помню, когда я впервые прибыл в расположение сборной. Сейчас кто-то другой получил дебютный вызов. Все знают, что у нас хороший коллектив, поэтому нет никаких проблем. Работаем в обычном режиме.