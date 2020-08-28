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Сборная Украины готовится к Лиге наций. На выходных ждут прибытия Ярмоленко и "бельгийцев"

Национальная сборная Украины
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Сборная продолжает работу

Сборная Украины готовится к Лиге наций. На выходных ждут прибытия Ярмоленко и "бельгийцев"
Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций со Швейцарией (3 сентября) и Испанией (6 сентября).

В пятницу 28 августа национальная команда провела две тренировки различной направленности. Утром занятия имело целью отработки структуры игры и действий команды в различных игровых условиях, вечером сборная провела более атлетическое тренировки с выполнением различных тактических задач.

Сегодня поздно ночью состав сине-желтых пополнится еще одним игроком - в расположение сборной прибудет Богдан Михайличенко.

В воскресенье ожидается приезд Андрея Ярмоленко и Евгения Макаренко, а в понедельник остальных бельгийцев - Романа Яремчука, Эдуарда Соболя, Игоря Пластуна и Романа Безуса.

Сборная Украины готовится к Лиге наций. На выходных ждут прибытия Ярмоленко и "бельгийцев" - изображение 1Сборная Украины готовится к Лиге наций. На выходных ждут прибытия Ярмоленко и "бельгийцев" - изображение 2Сборная Украины готовится к Лиге наций. На выходных ждут прибытия Ярмоленко и "бельгийцев" - изображение 3Сборная Украины готовится к Лиге наций. На выходных ждут прибытия Ярмоленко и "бельгийцев" - изображение 4
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В статье: Андрей Ярмоленко Игорь Пластун Роман Безус Украина Евгений Макаренко Роман Яремчук Эдуард Соболь Богдан Михайличенко
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Источник:
УАФ

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