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Зинченко: Сборной нужно набрать форму, которая была на отборе к Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игроки давно не были в расположении сборной

Зинченко: Сборной нужно набрать форму, которая была на отборе к Евро
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о тренировочном процессе национальной команды.

"Подготовка у нас проходит интенсивно. С хорошими нагрузками. Хорошо, что у нас есть время подготовиться к нашему следующему сопернику. У нас есть больше времени проработать тактические моменты, обратить внимание на наши проблемы, которые есть в любой команде.

Долгое время мы были по своим клубам. Нам нужно вспомнить те моменты, которые мы наработали ранее, чтобы каждый друг друга чувствовал на поле, вернуть кондиции, которые были в отборе на Евро", – сказал Зинченко пресс-службе УАФ.

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В статье: Украина Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
30.08.2020 в 13:04
Сборной или тебе?!Будь скромнее,а то в основу не попадёшь в Ман Сити!
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