Зинченко: Сборной нужно набрать форму, которая была на отборе к Евро

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о тренировочном процессе национальной команды.

"Подготовка у нас проходит интенсивно. С хорошими нагрузками. Хорошо, что у нас есть время подготовиться к нашему следующему сопернику. У нас есть больше времени проработать тактические моменты, обратить внимание на наши проблемы, которые есть в любой команде.

Долгое время мы были по своим клубам. Нам нужно вспомнить те моменты, которые мы наработали ранее, чтобы каждый друг друга чувствовал на поле, вернуть кондиции, которые были в отборе на Евро", – сказал Зинченко пресс-службе УАФ.