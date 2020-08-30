Богдан Михайличенко: Вызов в сборную, новый клуб – у меня сейчас интересный период

Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко поделился эмоциями от приезда в национальную команду.

"Хорошо добрался. Знал, куда я еду. Очень счастлив, что приехал. Познакомился с ребятами. Готов к тренировкам и добиваться результата. Приехал с очень положительными эмоциями. Очень ждал этого, много работал. Осталось только доказывать на тренировках.

Совпадение, что забил и сразу вызвали. Перешел в новую команду, вызвали в сборную. У меня сейчас очень интересный период. Надо его прожить и двигаться дальше.

"Андерлехт" – хорошая команда, там хорошие ребята, помогают. Тренер всегда подсказывает, много работает со мной. В этом залог успеха. И, конечно, моя работа. 10 дней отдохнул, приехал в "Андерлехт", ребята как понеслись – тяжело было.

Смотрел все матчи, ребята положительно отзываются о сборной, хорошие эмоции здесь. Поэтому рад приехать. Сейчас надо посмотреть, какие задачи в сборной. Мне будут подсказывать. Надо пообщаться с ребятами, узнать, как они играют, как двигаются", – сказал Михайличенко в интервью УАФ.