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Сине-желтые уже сдали 2 тесты на коронавирус, впереди еще один

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Как и персонал, который их обслуживает

Сине-желтые уже сдали 2 тесты на коронавирус, впереди еще один
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко сообщил ТК ​​Футбол о мерах безопасности из-за пандемии коронавируса во время сбора "сине-желтых" в Харькове.

Тренер отметил, что с расширенный список футболистов, которых вызвал на сборы, должен сделать выбор - определиться с заявкой на матчи Лиги Наций со Швейцарией и Испанией.

Да, фильтрация однозначно будет. Потому что по новым меркам мы должны давать заявку буквально в понедельник. 25 человек попадает в нее. Это заявка, которая должна пройти тесты на COVID-19.

Мы уже дважды сдавали тесты до этого. Они все отрицательные, это также очень хорошо. Выбор команды, чтобы приехать именно в Харьков, оправдан, потому что здесь есть возможность тренироваться спокойно, здесь закрытая территория. К тому же применены все меры безопасности, персонал, работающий с командой, в отеле, был протестирован. И все в порядке.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Испания Швейцария Лига Наций коронавирус
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Источник:
Великий футбол
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