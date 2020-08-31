Руслан Малиновский сообщил об особенностях подготовки сборной к матчам Лиги Наций

Центральный полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке к стартовым матчам Лиги наций со Швейцарией (3 сентября) и Испанией (6 сентября).

Руслан отмечает, что команда готовится к важной игре.

Будет очень тяжелые два матча, поэтому собирались чуть раньше. Последние 2-3 дня были хорошие нагрузки. По 2 тренировки, отрабатывали некоторые моменты. Было много тактики.

Точечно мы Швейцарию еще не смотрели, но следующие два дня будет теория, будем разбирать соперника.

К этому времени акцент был больше именно на своей игре. Наши ошибки, которые делали в прошлых матчах и как играть со швейцарцами.