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Руслан Малиновский сообщил об особенностях подготовки сборной к матчам Лиги Наций

Национальная сборная Украины
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Уже в четверг - во Львове с Швейцарией

Руслан Малиновский сообщил об особенностях подготовки сборной к матчам Лиги Наций
Новина українською

Центральный полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке к стартовым матчам Лиги наций со Швейцарией (3 сентября) и Испанией (6 сентября).

Руслан отмечает, что команда готовится к важной игре.

Будет очень тяжелые два матча, поэтому собирались чуть раньше. Последние 2-3 дня были хорошие нагрузки. По 2 тренировки, отрабатывали некоторые моменты. Было много тактики.

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Точечно мы Швейцарию еще не смотрели, но следующие два дня будет теория, будем разбирать соперника.

К этому времени акцент был больше именно на своей игре. Наши ошибки, которые делали в прошлых матчах и как играть со швейцарцами.

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В статье: Украина Швейцария Руслан Малиновский Лига Наций
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Источник:
Великий футбол

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