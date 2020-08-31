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Руслан Малиновский сообщил об особенностях подготовки сборной к матчам Лиги Наций
Уже в четверг - во Львове с Швейцарией
Центральный полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке к стартовым матчам Лиги наций со Швейцарией (3 сентября) и Испанией (6 сентября).
Руслан отмечает, что команда готовится к важной игре.
Будет очень тяжелые два матча, поэтому собирались чуть раньше. Последние 2-3 дня были хорошие нагрузки. По 2 тренировки, отрабатывали некоторые моменты. Было много тактики.
Точечно мы Швейцарию еще не смотрели, но следующие два дня будет теория, будем разбирать соперника.
К этому времени акцент был больше именно на своей игре. Наши ошибки, которые делали в прошлых матчах и как играть со швейцарцами.