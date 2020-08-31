Будем рисковать. Шевченко отметил задачу сине-желтых в Лиге наций

Коуч национальной сборной Украины Андрей Шевченко в разговоре с ТК Футбол заявил, что в матчах Лиги наций болельщики увидят тех игроков, которые будут лучше готовы к играм.

Лига Наций, по его словам, является важным турниром прежде всего потому, что команда сыграет с хорошими соперниками.

Но честно скажу: я рассматриваю его, как подготовку к следующему году, тогда будет важный отбор на чемпионат мира, будет финальный этап чемпионата Европы. Лига наций - очень престижный турнир, мы попали в сложную группу. Но мы не виделись 10 месяцев! Поэтому вызвано большое количество игроков. Некоторым из них дадим шанс, чтобы они себя проявили. Именно этот турнир важен, чтобы дать возможность проявить себя молодым футболистам, которые создают конкуренцию ведущим.

Шевченко спросили, как Украина не опуститься в дивизион "В".

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Вы знаете, будем рисковать. Я не вижу проблем, если будем вводить молодежь, когда буду видеть, что они готовы - этот риск будет оправдан на будущее. Да, дивизион очень серьезный. Было бы престижно остаться в нем. Мы за это будем бороться, но не вижу проблем, даже если будет какой-то отрицательный результат. Нам важно показать высокое качество футбола.

Первый матч Лиги наций Украина - Швейцария состоится в четверг, 3 сентября, на "Арене Львов". Начало - в 21:45.