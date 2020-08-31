Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: Добавили немного новых вещей в атаке, попробуем их воплотить в игре со Швейцарией и Испанией
Украина продолжает подготовку к матчам Лиги наций
Главный тренер
- Для меня очень важно было увидеть физические кондиции футболистов. И шансы, которые "Динамо" дало сыграть Шапаренко, молодым игрокам, которых мы вызвали. Рассматриваем их сегодня.
Посмотрим прежде всего на результат, который будет, содержательность игры, которую продемонстрируют футболисты. Микро-сборы, мы устроили, все клубы, которые пошли нам встречу, мы смогли провести его. Он нужен прежде всего, чтобы поработать с командой тактически, привести ее в необходимое русло в плане структуры игры. Память у ребят хорошая, это сужу по тренировкам, которые мы им давали. Навыки быстро возвращаются.
Это приятно, потому что футбол, который мы просим, чтобы они играли, им нравится. Мы добавили немного новых вещей в создании атак, посмотрим, удастся ли их воплотить в игре со Швейцарией и Испанией.
- Чего ждете от матча со Швейцарией, несмотря на то, что вы проходили эту команду как игрок на чемпионате мира 2006 года?
- Время бежит быстро. Это один из лучших моментов моей футбольной карьеры. Поиграть на чемпионате мира, удачно выступить и добиться определенного результата. Надеюсь, что во Львове ребята теперь продемонстрируют хороший футбол.