Шевченко: Добавили немного новых вещей в атаке, попробуем их воплотить в игре со Швейцарией и Испанией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК "Футбол" рассказал, как проходит сбор команды перед матчам и Лиги наций со Швейцарией и Испанией.

- Для меня очень важно было увидеть физические кондиции футболистов. И шансы, которые "Динамо" дало сыграть Шапаренко, молодым игрокам, которых мы вызвали. Рассматриваем их сегодня.

Посмотрим прежде всего на результат, который будет, содержательность игры, которую продемонстрируют футболисты. Микро-сборы, мы устроили, все клубы, которые пошли нам встречу, мы смогли провести его. Он нужен прежде всего, чтобы поработать с командой тактически, привести ее в необходимое русло в плане структуры игры. Память у ребят хорошая, это сужу по тренировкам, которые мы им давали. Навыки быстро возвращаются.

Это приятно, потому что футбол, который мы просим, ​​чтобы они играли, им нравится. Мы добавили немного новых вещей в создании атак, посмотрим, удастся ли их воплотить в игре со Швейцарией и Испанией.

- Чего ждете от матча со Швейцарией, несмотря на то, что вы проходили эту команду как игрок на чемпионате мира 2006 года?

- Время бежит быстро. Это один из лучших моментов моей футбольной карьеры. Поиграть на чемпионате мира, удачно выступить и добиться определенного результата. Надеюсь, что во Львове ребята теперь продемонстрируют хороший футбол.