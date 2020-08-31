Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украину и Швейцарию рассудят шведы
Во главе с Андреасом Экбергом
На стартовом поединке
Главным арбитром выступит Андреас Экберг. На линиях ему будут помогать Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Каспар Сьйоберг.
Напомним, что матч состоится 3 сентября во Львове и начнется в 21:45.
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Источник:УАФ
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