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Национальная сборная Украины

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Украину и Швейцарию рассудят шведы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Во главе с Андреасом Экбергом

Украину и Швейцарию рассудят шведы
Новина українською

На стартовом поединке Лиги наций 2020/2021, в котором сборная Украины примет Швейцарию, будет работать судейская бригада из Швеции.

Главным арбитром выступит Андреас Экберг. На линиях ему будут помогать Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Каспар Сьйоберг.

Напомним, что матч состоится 3 сентября во Львове и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Швейцария Андреас Экберг
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Источник:
УАФ

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