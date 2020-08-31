Украину и Швейцарию рассудят шведы

На стартовом поединке Лиги наций 2020/2021 , в котором сборная Украины примет Швейцарию, будет работать судейская бригада из Швеции.

Главным арбитром выступит Андреас Экберг. На линиях ему будут помогать Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Каспар Сьйоберг.

Напомним, что матч состоится 3 сентября во Львове и начнется в 21:45.