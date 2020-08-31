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Караваев: Сборная Украины вышла на другой уровень

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В Лиге наций украинцев ждут уже совсем другие соперники

Караваев: Сборная Украины вышла на другой уровень
Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матчей Лиги наций со Швейцарией и Испанией.

"Мы вышли на другой уровень, уже будем с совсем другими соперниками играть в Лиге наций. И это для нас большой плюс, так как всегда интересно встречаться с хорошими и сильными сборными. Будем в каждом матче добиваться положительного результата. Очень много новеньких в команде, которых хорошо приняли. Это еще больше позитива добавляет. Атмосфера у нас, как всегда, на самом высоком уровне.

Сборная Швейцарии? Мы в 15-16-летнем возрасте мы играли с ними в элит-раунде. Они тогда вышли из группы, а мы нет, хотя сыграли с ними 0:0, могли даже выиграть, немного не хватило. В итоге через год они стали чемпионами мира. Мне хорошо запомнился Гранит Джака, - сказал Караваев.

Напомним, что со Швейцарией Украина сыграет во Львове 3 сентября, а 6-го проведет выездной поединок с Испанией.

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В статье: Украина Швейцария Александр Караваев
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
31.08.2020 в 21:14
посмотрим какой уровень и от кого надо избавляться ---старые заслучи не в счёт
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Dany_Red (Харьков)
31.08.2020 в 21:21
Ты, что-ли избавляться будешь, "заслуча"?
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