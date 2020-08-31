Караваев: Сборная Украины вышла на другой уровень

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матчей Лиги наций со Швейцарией и Испанией.

"Мы вышли на другой уровень, уже будем с совсем другими соперниками играть в Лиге наций. И это для нас большой плюс, так как всегда интересно встречаться с хорошими и сильными сборными. Будем в каждом матче добиваться положительного результата. Очень много новеньких в команде, которых хорошо приняли. Это еще больше позитива добавляет. Атмосфера у нас, как всегда, на самом высоком уровне.

Сборная Швейцарии? Мы в 15-16-летнем возрасте мы играли с ними в элит-раунде. Они тогда вышли из группы, а мы нет, хотя сыграли с ними 0:0, могли даже выиграть, немного не хватило. В итоге через год они стали чемпионами мира. Мне хорошо запомнился Гранит Джака, - сказал Караваев.

Напомним, что со Швейцарией Украина сыграет во Львове 3 сентября, а 6-го проведет выездной поединок с Испанией.