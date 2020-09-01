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Национальная сборная Украины

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Посвящение новичков сборной. Одесса - от Бущана с Супрягой, Руки вверх защитников и фурор от врача

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Певческий конкурс в команде Шевченко

Посвящение новичков сборной. Одесса - от Бущана с Супрягой, Руки вверх защитников и фурор от врача
Новина українською

Национальная сборная Украины завершает недельный сбор в Харькове. В конце сессии во время ужина состоялась традиционная посвящение новичков сине-желтой команды.

Новые игроки должны исполнить песню перед всей командой.

Так защитники, два Александра, Бондарь и Сирота, а также Богдан Михайличенко, спели "Забирай меня скорей" российской группы "Руки вверх", а одесситы Георгий Бущан и Владислав Супряга вместе с Александром Тымчиком (родом из Винницкой области) исполнили песню "Ах, Одесса".

На мелодию "Nothing else matters" новый врач спел песню доктора Айболита, а новый итальянский работник сборной - песню "Bella Ciao".

Напомним, что впереди у сине-желтых старт в Лиге наций - 3 сентября на Арене Львов со Швейцарией (начало в 21:45), а 6 сентября - на выезде с Испанией.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Георгий Бущан Богдан Михайличенко Александр Тымчик Владислав Супряга Александр Бондарь Александр Сирота
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Bush_Dima (Чернігів)
01.09.2020 в 08:35
Врач - красавчик, креативно підійшов!
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