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Национальная сборная Украины

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Шевченко ввел новую традицию и назвал лучшего игрока мини-сбора сине-желтых

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Теперь каждый раз будут выбирать сами игроки

Шевченко ввел новую традицию и назвал лучшего игрока мини-сбора сине-желтых
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко подытожил мини-сбор своей команды.

Он отметил, что весь тренерский штаб и он сам поражены работой и самоотдачей игроков.

Думаю, что будет правильно, если мы, когда собираемся, будем выделять лучшего игрока - того, кто лучше всех тренируется, его подход, ответственность.

Шевченко предложил, чтобы определение лучшего игрока происходило путем голосования - каждый будет писать свою тройку лучших.

А поскольку первый сбор уже состоялся и я ввожу это правило, то сам и выберу такого игрока на этом сборе. Я считаю, что лучшим был Сергей Болбат.

Напомним, что впереди у Украины старт в Лиге наций. В четверг, 3 сентября, подопечные Шевченко сыграют с Швейцарией на Арене Львов (21:45), а 6 сентября - на выезде с Испанией. Оба матча пройдут без зрителей.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
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Источник:
УАФ

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