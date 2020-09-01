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Шевченко ввел новую традицию и назвал лучшего игрока мини-сбора сине-желтых
Теперь каждый раз будут выбирать сами игроки
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко подытожил мини-сбор своей команды.
Он отметил, что весь тренерский штаб и он сам поражены работой и самоотдачей игроков.
Думаю, что будет правильно, если мы, когда собираемся, будем выделять лучшего игрока - того, кто лучше всех тренируется, его подход, ответственность.
Шевченко предложил, чтобы определение лучшего игрока происходило путем голосования - каждый будет писать свою тройку лучших.
А поскольку первый сбор уже состоялся и я ввожу это правило, то сам и выберу такого игрока на этом сборе. Я считаю, что лучшим был Сергей Болбат.
Напомним, что впереди у Украины старт в Лиге наций. В четверг, 3 сентября, подопечные Шевченко сыграют с Швейцарией на Арене Львов (21:45), а 6 сентября - на выезде с Испанией. Оба матча пройдут без зрителей.
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