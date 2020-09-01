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Пятов заявил о сложных тренировках вратарей в сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер заставляет повторять

Пятов заявил о сложных тренировках вратарей в сборной Украины
Новина українською

Голкипер Шахтера и национальной сборной Украины Андрей Пятов рассказал о подготовке к поединкам Лиги наций (3 сентября в 21:45 со Швейцарией во Львове и 6 сентября - с Испанией на выезде).

- Андрей, как впечатление от тренировок в расположении национальной сборной?

- Все хорошо, все отлично, все замечательно. Соскучились по ребятам, ведь из-за карантина долгое время не виделись, поэтому занимаемся с удвоенной энергией.

- "Шахтер" провел необычный год: добрался до полуфинала Лиги Европы и почти не отдыхал в перерывах между сезонами. Или накопилась усталость?

- Наверное, в основном моральная, ведь один сезон только закончился и сразу начался новый. Плюс сборная приступила к тренировкам. К отпуску матчей будет много. Ничего, настраиваемся на серьезную работу.

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- Кажется, что на этот раз шуток и веселья на тренировках стало меньше. Сбор более насыщенный?

- Наверное, да. Плюс мы, как профессионалы, понимаем, что сейчас такой период, когда вероятность травмироваться. И если серьезно относиться к работе и будем следить за собой, то риск снизится. Думаю, это один из факторов.

- Существует специфика тренировок в сборной?

- У каждого наставника свой подход. Например, тренер вратарей Педро Харо делает акцент на большом количестве повторений, и в сборной лично мне труднее. Однако понимаю, что эти тренировки помогут в будущем. Пользуясь случаем, хочу передать болельщикам "Шахтера" поздравления от всей сборной Украины!

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В статье: Андрей Пятов Украина Испания Швейцария Лига Наций тренировка Педро Харо
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
01.09.2020 в 12:52
Трудно ? Значит Пора ...
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