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Пятов заявил о сложных тренировках вратарей в сборной Украины
Тренер заставляет повторять
Голкипер Шахтера и национальной сборной
- Андрей, как впечатление от тренировок в расположении национальной сборной?
- Все хорошо, все отлично, все замечательно. Соскучились по ребятам, ведь из-за карантина долгое время не виделись, поэтому занимаемся с удвоенной энергией.
- "Шахтер" провел необычный год: добрался до полуфинала Лиги Европы и почти не отдыхал в перерывах между сезонами. Или накопилась усталость?
- Наверное, в основном моральная, ведь один сезон только закончился и сразу начался новый. Плюс сборная приступила к тренировкам. К отпуску матчей будет много. Ничего, настраиваемся на серьезную работу.
- Кажется, что на этот раз шуток и веселья на тренировках стало меньше. Сбор более насыщенный?
- Наверное, да. Плюс мы, как профессионалы, понимаем, что сейчас такой период, когда вероятность травмироваться. И если серьезно относиться к работе и будем следить за собой, то риск снизится. Думаю, это один из факторов.
- Существует специфика тренировок в сборной?
- У каждого наставника свой подход. Например, тренер вратарей Педро Харо делает акцент на большом количестве повторений, и в сборной лично мне труднее. Однако понимаю, что эти тренировки помогут в будущем. Пользуясь случаем, хочу передать болельщикам "Шахтера" поздравления от всей сборной Украины!