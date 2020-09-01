Сергей Кривцов сообщил об изменениях от нового тренера в составе штаба Андрея Шевченко

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о тренировочной работе в составе национальной сборной и подготовку к поединкам Лиги наций с командами Швейцарии и Испании.

- Сергей, как проходят тренировки и как самочувствие?

- Все отлично, настроение хорошее! Из-за карантина и переноса чемпионата Европы давно не собирались вместе, соскучились и за ребятами, и с тренерским штабом. Как всегда, атмосфера на самом высоком уровне, работаем в хорошем настроении.

- У вас было много тактических тренировок...

- Тактические занятия морально тяжелее даются. Был длительный перерыв в играх сборной, плюс в команде много новичков, которые должны тоже понимать стратегию и тактику штаба Андрея Шевченко. И нам полезно освежить в памяти требования, здесь ставят.

- Вы буквально недавно играли в полуфинале Лиги Европы, Суперкубка Украины. Можно сказать, что футболисты «Шахтера» находятся в лучшем тонусе?

- Действительно, был насыщенный период и мы в тонусе. С другой стороны, в течение короткого времени провели много матчей топривня и, возможно, находимся не в стопроцентной готовности. Однако для этого есть тренерский штаб, который анализирует информацию, обрабатывает показания датчиков. И за движением футболистов понимает, что лучше: отдохнуть или, наоборот, поработать физически.

- В сборной новый тренер по физподготовке Андреа Адзалин. Он добавил что-то свое? Тебе интересно с ним работать?

- Да. Например, изменилась разминка. В тренажерном зале добавились упражнения на мобилизацию. Андреа поработал в топтурнирах с хорошими тренерами. Думаю, это огромное усиление для нашей сборной.