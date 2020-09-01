  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сергей Кривцов сообщил об изменениях от нового тренера в составе штаба Андрея Шевченко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Кривцов сообщил об изменениях от нового тренера в составе штаба Андрея Шевченко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Упражнения на мобилизацию

Сергей Кривцов сообщил об изменениях от нового тренера в составе штаба Андрея Шевченко
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о тренировочной работе в составе национальной сборной и подготовку к поединкам Лиги наций с командами Швейцарии и Испании.

- Сергей, как проходят тренировки и как самочувствие?

- Все отлично, настроение хорошее! Из-за карантина и переноса чемпионата Европы давно не собирались вместе, соскучились и за ребятами, и с тренерским штабом. Как всегда, атмосфера на самом высоком уровне, работаем в хорошем настроении.

- У вас было много тактических тренировок...

- Тактические занятия морально тяжелее даются. Был длительный перерыв в играх сборной, плюс в команде много новичков, которые должны тоже понимать стратегию и тактику штаба Андрея Шевченко. И нам полезно освежить в памяти требования, здесь ставят.

- Вы буквально недавно играли в полуфинале Лиги Европы, Суперкубка Украины. Можно сказать, что футболисты «Шахтера» находятся в лучшем тонусе?

- Действительно, был насыщенный период и мы в тонусе. С другой стороны, в течение короткого времени провели много матчей топривня и, возможно, находимся не в стопроцентной готовности. Однако для этого есть тренерский штаб, который анализирует информацию, обрабатывает показания датчиков. И за движением футболистов понимает, что лучше: отдохнуть или, наоборот, поработать физически.

- В сборной новый тренер по физподготовке Андреа Адзалин. Он добавил что-то свое? Тебе интересно с ним работать?

- Да. Например, изменилась разминка. В тренажерном зале добавились упражнения на мобилизацию. Андреа поработал в топтурнирах с хорошими тренерами. Думаю, это огромное усиление для нашей сборной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Андрей Шевченко Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шахтар
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
01.09.2020 в 14:09
Хорошо если все это улучшит игру и даст результат !!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...