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Шевченко отправил защитника Динамо в сборную Ротаня

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ему помощь понадобится больше

Шевченко отправил защитника Динамо в сборную Ротаня
Новина українською

Первый день сентября "сине-желтые" начали с утренней тренировки. В нем приняли участие 28 игроков. 20-летний Александр Сирота утром отправился в Киев.

К самоотдаче и игровых качеств игрока у тренерского штаба нет никаких замечаний, однако, учитывая высокую конкуренцию центрбеков в этом составе главной команды, услуги Сироты нужнее молодежной команде. В ее лагеря защитник прибудет сегодня.

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Национальная сборная проведет свой матч во Львове в четверг, 3 сентября, со сборной Швейцарии (начало в 21:45).

А молодежная сборная Украины сыграет с Данией в Ольборге в пятницу, 4 сентября.

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В статье: Андрей Шевченко Руслан Ротань молодежная сборная Украины Динамо (Киев) Александр Сирота
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
01.09.2020 в 15:12
Ну -ну!Хочется пожелать удачи,но....
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