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Шевченко отправил защитника Динамо в сборную Ротаня
Ему помощь понадобится больше
Первый день сентября "
К самоотдаче и игровых качеств игрока у тренерского штаба нет никаких замечаний, однако, учитывая высокую конкуренцию центрбеков в этом составе главной команды, услуги Сироты нужнее молодежной команде. В ее лагеря защитник прибудет сегодня.
Национальная сборная проведет свой матч во Львове в четверг, 3 сентября, со сборной Швейцарии (начало в 21:45).
А молодежная сборная Украины сыграет с Данией в Ольборге в пятницу, 4 сентября.