Шевченко отправил защитника Динамо в сборную Ротаня

Первый день сентября " сине-желтые " начали с утренней тренировки. В нем приняли участие 28 игроков. 20-летний Александр Сирота утром отправился в Киев.

К самоотдаче и игровых качеств игрока у тренерского штаба нет никаких замечаний, однако, учитывая высокую конкуренцию центрбеков в этом составе главной команды, услуги Сироты нужнее молодежной команде. В ее лагеря защитник прибудет сегодня.

Читайте также Ротань пригласил в лагерь молодежной сборной Украины 23 игрока

Национальная сборная проведет свой матч во Львове в четверг, 3 сентября, со сборной Швейцарии (начало в 21:45).

А молодежная сборная Украины сыграет с Данией в Ольборге в пятницу, 4 сентября.