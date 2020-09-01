Малиновский: Подготовимся и найдем ключ к победе над Швейцарией

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский в эфире ТК Футбол прокомментировал матч против Швейцарии в первом туре Лиги Наций.

"В сборной Швейцарии – квалифицированные футболисты. Играет мой одноклубник Фройлер, который пропустит матч из-за травмы. Как по мне, для них это потеря.

Это сбалансированная команда. Их тренер поставил неплохую игру. Будет тяжелый матч. Их оборону нелегко вскрыть. Также они могут прессинговать.

Тренерский штаб уже показал нам некоторые моменты. Еще будет видеопросмотр, теория. Будем отрабатывать на тренировках.

Думаю, мы подготовимся и найдем ключ к победе в матче", – сказал Малиновский.

Напомним., что со Швейцарией Украины сыграет 3 сентября. Начнется матч в 21:45.