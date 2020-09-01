Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харатин: Доволен и счастлив, что приехал в сборную
Хавбек может дебютировать за национальную команду уже завтра
Хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин рассказал, с каким настроем приехал в расположение национальной
"В первую очередь, очень доволен и счастлив, что я сюда попал. Очень жду тренировок, хочу со всеми познакомиться, влиться в коллектив. Жду первых тренировок со сборной", - сказал Харатин.
Напомним, что в рамках лиги наций со Швейцарией Украина сыграет во Львове 3 сентября, а 6-го проведет выездной поединок с Испанией.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Youtube-канал UAF
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...