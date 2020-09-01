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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Харатин: Доволен и счастлив, что приехал в сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек может дебютировать за национальную команду уже завтра

Харатин: Доволен и счастлив, что приехал в сборную
Новина українською

Хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин рассказал, с каким настроем приехал в расположение национальной сборной Украины.

"В первую очередь, очень доволен и счастлив, что я сюда попал. Очень жду тренировок, хочу со всеми познакомиться, влиться в коллектив. Жду первых тренировок со сборной", - сказал Харатин.

Напомним, что в рамках лиги наций со Швейцарией Украина сыграет во Львове 3 сентября, а 6-го проведет выездной поединок с Испанией.

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В статье: Украина Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Youtube-канал UAF

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