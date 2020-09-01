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Езерский: Матчи Лиги наций - это опыт. Ведь соперники - топ-команды

Национальная сборная Украины
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Хорошая подготовка к матчам отбора на ЧМ-2022

Езерский: Матчи Лиги наций - это опыт. Ведь соперники - топ-команды
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Главный тренер сборной Украины U-18 Владимир Езерский в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от грядущих матчей национальной команды в Лиге наций.

"Мне кажется, что эти матчи - это как раз опыт. Ведь соперники - топ-команды. Очень интересно, как ребята проявят себя на этом фоне. Плюс, наверное, в приоритете - подготовка к Евро. Через такие матчи с такими соперниками можно получить опыт.

Мы видим, что среди игроков, которых Андрей Шевченко вызвал, есть и основная обойма, также есть много футболистов, которые впервые вызваны. Видим много молодых игроков. В этих матчах они как раз будут получать этот опыт. Уверен, сборная Украины будет играть в свой футбол, не обращая внимания на соперника. Самое главное, чтобы игроки готовились к чемпионату Европы", - сказал Езерский.

Напомним, что в рамках Лиги наций со Швейцарией Украина сыграет во Львове 3 сентября, а 6-го проведет выездной поединок с Испанией.

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В статье: Владимир Езерский Украина Испания Швейцария
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Источник:
ТК Футбол

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