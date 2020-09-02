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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сине-желтые прибыли во Львов и поселились в центре города

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Правда, прогулки городом для них запрещены

Сине-желтые прибыли во Львов и поселились в центре города
Новина українською

После часового перелета из Харькова чартерный самолет с сине-желтыми на борту приземлился во Львове вчера в 18.00.

В составе команды на данный момент 28 игроков. Ведь в "молодежку" был отправлен Александр Сирота. Все остальные продолжают претендовать на место в заявке на игру со Швейцарией (3 сентября в 21:45).

Сразу с аэродрома ребята выехали к своему традиционному расположения в столице Галичины - "Гранд-отеле".

На первом месте, кроме сервиса, меры безопасности в соответствии с требованиями карантина. Все члены сборной постоянно применяют индивидуальные средства защиты.

В то же время и персонал "Гранд-отеля" постоянно находится в защитных масках, только при необходимости контактирует с представителями менеджмента главной команды. Все члены делегации живут в отдельном крыле, не пересекаются с другими посетителями.

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В статье: Украина Швейцария Руслан Малиновский Сергей Болбат Лига Наций
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Источник:
УАФ

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