Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сине-желтые прибыли во Львов и поселились в центре города
Правда, прогулки городом для них запрещены
После часового перелета из Харькова чартерный самолет с
В составе команды на данный момент 28 игроков. Ведь в "молодежку" был отправлен Александр Сирота. Все остальные продолжают претендовать на место в заявке на игру со Швейцарией (3 сентября в 21:45).
Сразу с аэродрома ребята выехали к своему традиционному расположения в столице Галичины - "Гранд-отеле".
На первом месте, кроме сервиса, меры безопасности в соответствии с требованиями карантина. Все члены сборной постоянно применяют индивидуальные средства защиты.
В то же время и персонал "Гранд-отеля" постоянно находится в защитных масках, только при необходимости контактирует с представителями менеджмента главной команды. Все члены делегации живут в отдельном крыле, не пересекаются с другими посетителями.