Защитник сборной Украины: Начали отработку тактики на матч со Швейцарией

Сергей Болбат, защитник правого фланга "Шахтера" и национальной сборной Украины , сообщил о подготовке команды к стартовому матчу Лиги наций со Швейцарией уже завтра, 3 сентября на "Арене Львов" (21:45).

Латераль отметил, что все коллеги приехали на недельные сборы сине-желтых в Харьков в хорошей физической форме.

Немногим удалось отдохнуть, поэтому все в тонусе - сразу после чемпионатов, еврокубков. В этом плане все в порядке.

Накануне Андрей Шевченко отметил Болбата как лучшего игрока сбора.

Было приятно, что выделили. И неожиданно, потому что застали врасплох. Но очень приятно, что Андрей Николаевич заметил.

Неделя в Харькове, по словам Сергея, была очень продуктивна.