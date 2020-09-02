Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник сборной Украины: Начали отработку тактики на матч со Швейцарией
Игра без зрителей
Сергей Болбат, защитник правого фланга "Шахтера" и национальной сборной
Латераль отметил, что все коллеги приехали на недельные сборы сине-желтых в Харьков в хорошей физической форме.
Немногим удалось отдохнуть, поэтому все в тонусе - сразу после чемпионатов, еврокубков. В этом плане все в порядке.
Накануне Андрей Шевченко отметил Болбата как лучшего игрока сбора.
Было приятно, что выделили. И неожиданно, потому что застали врасплох. Но очень приятно, что Андрей Николаевич заметил.
Неделя в Харькове, по словам Сергея, была очень продуктивна.
Сейчас же сфокусированы на игре со Швейцарией, начали отрабатывать тактику непосредственно на этот матч. Все очень сконцентрированы перед игрой, ждем победы.