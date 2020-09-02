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Защитник сборной Украины: Начали отработку тактики на матч со Швейцарией

Национальная сборная Украины
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Защитник сборной Украины: Начали отработку тактики на матч со Швейцарией
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Сергей Болбат, защитник правого фланга "Шахтера" и национальной сборной Украины, сообщил о подготовке команды к стартовому матчу Лиги наций со Швейцарией уже завтра, 3 сентября на "Арене Львов" (21:45).

Латераль отметил, что все коллеги приехали на недельные сборы сине-желтых в Харьков в хорошей физической форме.

Немногим удалось отдохнуть, поэтому все в тонусе - сразу после чемпионатов, еврокубков. В этом плане все в порядке.

Накануне Андрей Шевченко отметил Болбата как лучшего игрока сбора.

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Было приятно, что выделили. И неожиданно, потому что застали врасплох. Но очень приятно, что Андрей Николаевич заметил.

Неделя в Харькове, по словам Сергея, была очень продуктивна.

Сейчас же сфокусированы на игре со Швейцарией, начали отрабатывать тактику непосредственно на этот матч. Все очень сконцентрированы перед игрой, ждем победы.

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В статье: Украина Швейцария Сергей Болбат Лига Наций
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Источник:
УАФ

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