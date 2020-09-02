Сборная Швейцарии: новый капитан и жизнь без Шакири

В Швейцарии положительно относятся к Лиге наций. Прошлым летом Швейцария вышла в “финал четверых” в Португалии, где уступила в полуфинале будущему победителю Португалии. “Это хорошо, что наконец-ты сыграем вместе. Хорошо собраться после столь длительного перерыва. Лига наций – это важное соревнование. Само собой, что мы хотим выйти в финальную стадию, как и в прошлый раз”, – говорит главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.

57-летний Петкович бессменно управляет Nati (так в самой Швейцарии называют национальную – прим.ред.) шесть лет. Он выводил Швейцарию в 1/8 Чемпионата Европы-2016 и 1/8 чемпионата мира-2018. Nati могли добиться большего – в первом случае им преградила дорогу в четвертьфинал Польша, выиграв в серии пенальти, а два года спустя Швейцария уступила в 1/8 сборной Швеции. “Финал четырех” – высшее достижение в недавней истории Nati. Петкович пользуется огромным доверием и в данный момент пытается выстроить сбалансированную команду из многолетних лидеров и молодых звезд. Контракт главного тренера действует до конца 2022 года.

Первый матч в 2020 году Швейцария проведет без своего капитана и основного правого защитника Штефана Лихтштайнера, который закончил карьеру. Лихтштайнер был бессменным игроком основы с 2007 года.

Петкович выбрал новым капитаном Гранита Джаку, одного из самых звездных игроков сборной Швейцарии. Что интересно, Джака до недавнего времени был капитаном лондонского “Арсенала”, но со скандалом был лишен повязки после ссоры с болельщиками “канониров”. В расположении национальной команды он менее склонен проявлять свою конфликтной характер.

Помимо Джаки, вероятно самый известный игрок сборной Швейцарии – это Джердан Шакири. Однако против Украины он не сыграет. Хавбек “Ливерпуля” практически полностью пропустил прошлый сезон, и перед матчами сборных получил очередную травму на предсезонке “красных”. Швейцария постепенно привыкает к жизни без Шакири. Последний гол за Nati он забил два года назад, в игре против Исландии (6:0). Последний его матч за сборную – полуфинал Лиги наций с Португалией прошлого июня.

Помимо Шакири, ближайшие матчи сборной пропустят универсальный игрок атаки Адмир Мехмеди, основной опорник Денис Закария, защитники Фабиан Шер и Эрай Джюмерт, игрок “Аталанты” Ремо Фройлер, а также полузащитник Эдимилсон Фернандеш и нападающий Седрик Иттен.

Заявка сборной Швейцарии на матчи с Украиной (6 сентября) и Германией (10 сентября)

Вратари: Ян Зоммер (“Боруссия” Менхенгладбах), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин (“Монпелье”)

Ян Зоммер (“Боруссия” Менхенгладбах), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин (“Монпелье”) Защитники: Мануэль Аканджи (“Боруссия” Дортмунд), Лорис Бенито (“Бордо”), Нико Эльведи (“Боруссия” Менхенгладбах), Михаэль Ланг (“Боруссия” Менхенгладбах), Кевин Мбабу (“Вольфсбург”), Бечир Омерагич (“Цюрих”), Рикардо Родригес (“Торино”), Силван Видмер (“Базель”)

Мануэль Аканджи (“Боруссия” Дортмунд), Лорис Бенито (“Бордо”), Нико Эльведи (“Боруссия” Менхенгладбах), Михаэль Ланг (“Боруссия” Менхенгладбах), Кевин Мбабу (“Вольфсбург”), Бечир Омерагич (“Цюрих”), Рикардо Родригес (“Торино”), Силван Видмер (“Базель”) Полузащитники: Гранит Джака (“Арсенал”), Стивен Цубер (“Айнтрахт”), Рубен Варгас (“Аугсбург”), Джибриль Соу (“Айнтрахт”), Ренато Штеффен (“Вольфсбург”), Симон Зом (“Цюрих”), Кристиан Фасснахт (“Янг Бойз”), Михель Эбишер (“Янг Бойз”)

Гранит Джака (“Арсенал”), Стивен Цубер (“Айнтрахт”), Рубен Варгас (“Аугсбург”), Джибриль Соу (“Айнтрахт”), Ренато Штеффен (“Вольфсбург”), Симон Зом (“Цюрих”), Кристиан Фасснахт (“Янг Бойз”), Михель Эбишер (“Янг Бойз”) Нападающие: Харис Сеферович (“Бенфика”), Бреэль Эмболо (“Боруссия” Менхенгладбах), Албиан Айети (“Селтик”), Марио Гавранович (“Динамо” Загреб)

Основной костяк сборной Швейцарии составляют игроки из Бундеслиги. Вратарь Ян Зоммер считается наряду с Мануэлем Нойером лучшим кипер чемпионата Германии, ведущие роли в своих клубах играют и Эльведи, Мбабу, Варгас и Эмболо.

В 2019 году Швейцария часто использовала схему 3-4-1-2, но из-за отсутствия таких игроков как Закария, Мехмеди и Лихтштайнер, Владимир Петкович вероятно выберет более консервативный вариант с 4-4-2.

Таким образом, стартовый состав Швейцарии вероятно будет выглядеть так:

Зоммер – Мбабу, Аканджи, Эльведи, Бенито – Цубер, Джака, Эбишер, Варгас – Эмболо, Сеферович.

Интересно, что экс-глава УПЛ Томас Гримм предполагает, что фаворитом предстоящего матча будет сборная Украины. “В отличие от швейцарских игроков, украинцы уже провели несколько матчей в чемпионате и сыграли Суперкубок. Андрей Шевченко знает в каком состоянии его игроки, чего не скажешь о Владимире Петковиче. Поэтому у сборной Украины есть преимущество”, – сказал Гримм в интервью SRF.

В швейцарской прессе перед игрой с Украиной часто вспоминают матч 1/8 Чемпионата мира-2006, когда команда Олега Блохина выбила Nati в серии пенальти. Андрей Шевченко промазал в серии одиннадцатиметровых первый удар сборной Украины, но далее геройства демонстрировал Александр Шовковский. Для Шевченко и Шовковского матч против Швейцарии не будет иметь особой принципиальности, однако никто не хочет омрачать хорошие старые воспоминания новым негативным опытом.