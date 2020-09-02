Мораес: У сборной Украины впереди большие вызовы

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес накануне матча против Швейцарии рассказал, на сколько для него важно играть за сборную Украины , насколько тяжело будет противостоят оппонентам по группе и поделился мнениям о первом сопернике нашей национальной команды.

– Защищать цвета национальной сборной – это всегда очень большая честь и большая радость. У нас очень большие вызовы впереди. Поэтому мы, конечно же, счастливы, что можем защищать цвета страны и проводить такие великие матчи.

– Насколько тяжело будет играть с такими соперниками в группе?

– Если вы хотите прибавлять, если вы хотите расти, то вы должны всегда соревноваться с великими. Очень счастлив, что у нас есть такая возможность.

– Как вы можете охарактеризовать сборную Швейцарии, против которой вам предстоит сыграть первый матч?

– Они очень сильны физически, у них дисциплинированная команда, хорошо обороняется. Есть ребята, которые играют в чемпионатах топ-уровня. Очень квалифицированные игроки, поэтому не будет просто.