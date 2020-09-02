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Мораес: У сборной Украины впереди большие вызовы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард рад играть против лучших сборных Европы

Мораес: У сборной Украины впереди большие вызовы
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес накануне матча против Швейцарии рассказал, на сколько для него важно играть за сборную Украины, насколько тяжело будет противостоят оппонентам по группе и поделился мнениям о первом сопернике нашей национальной команды.

– Защищать цвета национальной сборной – это всегда очень большая честь и большая радость. У нас очень большие вызовы впереди. Поэтому мы, конечно же, счастливы, что можем защищать цвета страны и проводить такие великие матчи.

– Насколько тяжело будет играть с такими соперниками в группе?

– Если вы хотите прибавлять, если вы хотите расти, то вы должны всегда соревноваться с великими. Очень счастлив, что у нас есть такая возможность.

– Как вы можете охарактеризовать сборную Швейцарии, против которой вам предстоит сыграть первый матч?

– Они очень сильны физически, у них дисциплинированная команда, хорошо обороняется. Есть ребята, которые играют в чемпионатах топ-уровня. Очень квалифицированные игроки, поэтому не будет просто.

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В статье: Украина Швейцария Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
Shakhtar news

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