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Мораес: У сборной Украины впереди большие вызовы
Форвард рад играть против лучших сборных Европы
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес накануне матча против Швейцарии рассказал, на сколько для него важно играть за
– Защищать цвета национальной сборной – это всегда очень большая честь и большая радость. У нас очень большие вызовы впереди. Поэтому мы, конечно же, счастливы, что можем защищать цвета страны и проводить такие великие матчи.
– Насколько тяжело будет играть с такими соперниками в группе?
– Если вы хотите прибавлять, если вы хотите расти, то вы должны всегда соревноваться с великими. Очень счастлив, что у нас есть такая возможность.
– Как вы можете охарактеризовать сборную Швейцарии, против которой вам предстоит сыграть первый матч?
– Они очень сильны физически, у них дисциплинированная команда, хорошо обороняется. Есть ребята, которые играют в чемпионатах топ-уровня. Очень квалифицированные игроки, поэтому не будет просто.