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Национальная сборная Украины

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Джака: Сборная Украины имеет прочный состав

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Швейцарцы ожидают тяжелой игры

Джака: Сборная Украины имеет прочный состав
Новина українською

Накануне матча Лиги наций Украина - Швейцария новоиспеченный капитан швейцарцев Гранит Джака принял участие в традиционной предматчевой пресс-конференции.

"Моя новая роль капитана? Откровенно говоря, капитанская повязка для меня не столь важна, как успехи команды. Я выхожу на поле не как капитан, а как футболист, должен принести пользу и выполнить установки тренера.

Думаю, завтрашняя игра будет интересной. Сборная Украины имеет прочный состав. Думаю, что эта команда сильна прежде всего своими коллективными действиями. Поэтому никого в составе соперника выделять не хотел бы", - сказал Джака.

Напомним, что матч Украина – Швейцария состоится в четверг 3 сентября во Львове и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Швейцария Гранит Джака
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Источник:
УАФ

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