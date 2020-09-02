Джака: Сборная Украины имеет прочный состав

Накануне матча Лиги наций Украина - Швейцария новоиспеченный капитан швейцарцев Гранит Джака принял участие в традиционной предматчевой пресс-конференции.

"Моя новая роль капитана? Откровенно говоря, капитанская повязка для меня не столь важна, как успехи команды. Я выхожу на поле не как капитан, а как футболист, должен принести пользу и выполнить установки тренера.

Думаю, завтрашняя игра будет интересной. Сборная Украины имеет прочный состав. Думаю, что эта команда сильна прежде всего своими коллективными действиями. Поэтому никого в составе соперника выделять не хотел бы", - сказал Джака.

Напомним, что матч Украина – Швейцария состоится в четверг 3 сентября во Львове и начнется в 21:45.