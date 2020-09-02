Шапаренко покинул расположение сборной Украины

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко не примет участия в ближайших матчах сборной Украины со Швейцарией и Испанией.

По словам главного тренера национальной команды Андрея Шевченко, у игрока небольшое мышечное повреждение.

Потому, после консультаций с врачами сборной и клуба было решено не рисковать здоровьем игрока, который отправился восстанавливаться в расположение клуба.

Напомним, что в рамках Лиги наций со Швейцарией Украина сыграет во Львове 3 сентября, а 6-го проведет выездной поединок с Испанией.