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Национальная сборная Украины

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Шапаренко покинул расположение сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

У хавбека Динамо небольшое мышечное повреждение

Шапаренко покинул расположение сборной Украины
Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко не примет участия в ближайших матчах сборной Украины со Швейцарией и Испанией.

По словам главного тренера национальной команды Андрея Шевченко, у игрока небольшое мышечное повреждение.

Потому, после консультаций с врачами сборной и клуба было решено не рисковать здоровьем игрока, который отправился восстанавливаться в расположение клуба.

Напомним, что в рамках Лиги наций со Швейцарией Украина сыграет во Львове 3 сентября, а 6-го проведет выездной поединок с Испанией.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
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Комментарии (7)
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genpet (Николаев)
02.09.2020 в 20:33
Рановато ему для сборной. Да и что-то он перестал прогрессировать , нет в нем спортивной злости и неуемного желания стать лидером.
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+1
0
ВиктАн
02.09.2020 в 19:14
Очень жаль, если так. Коля один из сильнейших на своей позиции и наверное самый перспективный. Очень надеюсь, что Шева не поймал звезду как тренер, потому что если поймал, то будет как с Шевой-футболистом в Челси- очень крутое пике. Очень надеюсь, что у него есть мозги, когда Шевченко назначал кум большинство моего окружения только бекало, а я (до бана vik1974) в него верил не меньше, чем сейчас верю в Шапаренко как футболиста. При хорошем тренере, он может стать на своей позиции не хуже Шевы на своей. Если парня не угробят, то у него есть большая перспектива. Жаль если Андрей начнет действовать как его попередники.
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+1
-4
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.09.2020 в 20:03
А за что забанили то?
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+1
0
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armik (Киев)
02.09.2020 в 20:19
Вы его мама?
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
02.09.2020 в 20:46
...очень жаль, парень талантлив беспорно, но в борьбе мягок. Если начинает отбор, обязательно почти фол, правда в последней игре показал зубы. Думаю, если Луческо обратит внимание выйдет очень даже приличный игрок, ему бы стабильности в характере, появилась бы динамика, сам должен понимать это...
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0
0
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Инспектор ( )
02.09.2020 в 18:50
А где ён играет?
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+2
-4
ВиктАн
02.09.2020 в 19:27
В ДК, к стати он не только обладает солидной техникой, но если в него верят то может не кисло феерить, но если его давить или не достаточно стимулировать то ничего хорошего не получится. У Бойко тоже похожая проблема.
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