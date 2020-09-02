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Шапаренко покинул расположение сборной Украины
У хавбека Динамо небольшое мышечное повреждение
Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко не примет участия в ближайших матчах
По словам главного тренера национальной команды Андрея Шевченко, у игрока небольшое мышечное повреждение.
Потому, после консультаций с врачами сборной и клуба было решено не рисковать здоровьем игрока, который отправился восстанавливаться в расположение клуба.
Напомним, что в рамках Лиги наций со Швейцарией Украина сыграет во Львове 3 сентября, а 6-го проведет выездной поединок с Испанией.