Пятов: В сборной Швейцарии нет индивидуальностей, они сильны командой

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против сборной Швейцарии, который состоится в четверг 3 сентября.

- В каком тонусе находятся игроки "Шахтера"? Нужно ли им дополнительно восстанавливаться после тяжелого сезона?

- Все нормально. В конце были неприятные игры, два поражения. Но это жизнь футболиста. Мы должны как выигрывать, так и принимать поражения. Сезон был длинным. Сейчас все немного перезагрузились, поменяли обстановку. Ребята давно не виделись. Все отлично, все готовы к игре.

- Каково ваше мнение о сборной Швейцарии?

- Мы досконально изучили Швейцарию. Знаем их тактику. Это команда. Здесь нет индивидуальностей. Есть игроки из Англии, Германии. Как сказал Андрей Николаевич, видна большая работа тренера. Тренер поднял эту команду на высокий уровень.