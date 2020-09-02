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Шевченко: В матче со Швейцарией дам шанс кому-то из новичков
Предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко перед поединком со Швейцарией
Главный тренер
- Удалось во время сбора вернуть в команде связи, настрой?
– Мы все делаем, чтобы игроки побыстрее вспомнили все связи, которые были. Еще раз хочу поблагодарить клубы за мини-сбор, который они нам дали возможность организовать. Это большой плюс для нас. Нам удалось поработать над тактикой, физически, чтобы немного поднять тонус команды.
Думаю, мы достаточно говорили и разобрали эти два матча. Поэтому я жду хорошего футбола завтра и хорошей реакции от игроков. Со всеми все в порядке. Единственное –
У меня огромное уважение к тренеру Владимиру Петковичу за работу, которую он проводит в сборной Швейцарии. Эта команда очень сильно подняла свой уровень. Она играет в очень хороший футбол.
Я буквально недавно прочитал новость, что президент Швейцарии посетил Украину. Очень приятно, что наши связи улучшаются. Я вообще очень уважаю и люблю Швейцарию, желаю им удачи.
- Влияет как-то на команду, что матч пройдет без зрителей?
– Огромное спасибо за прием Львову. Нам нельзя ни с кем общаться, но мы все равно чувствуем эту поддержку в этом городе. Думаю, это очень специальный город для команды, она всегда удачно здесь играла.
Думаю, мы все понимаем, какая ситуация сегодня, поэтому есть определенные мерки, в которые всех поставили. Матч без зрителей должен проходить именно так, мы это понимаем. Понимаем, что зрителей не хватает, надеемся, они в скором будущем вернутся. Но здоровье всех людей – самое главное.
Предпринятые меры в борьбе с пандемией оправданы. Просто мы должны набраться терпения.
- Считаете матч со Швейцарией ключевым за третье место? Или рассчитываете на очки в матчах с Германией и Испанией?
– Мы рассчитываем на хорошую игру и очки. С таким настроем команда будет выходить на все матчи.
- Расскажите об изменениях в тренерском штабе.
– Андреа Аззалин у нас уже давно, еще с прошлого года. Это великолепный специалист, который отвечает за подготовку футболистов физическую. У него отличное резюме. Он работал в «Лестере», «Монако», во многих клубах. Это очень хороший специалист.
- Помните матч против Швейцарии на ЧМ-2006?
– Да, у меня хорошие воспоминания. Мы выиграли тяжелый матч, были уставшими. Обе команды пытались сбалансировать игру в защите, потому что ошибка могла стоить победы.
Мы победили благодаря уверенности моего нынешнего ассистента – Александра Шовковского. Это, возможно, был его лучший день в жизни.
Думаю, в нынешней сборной Швейцарии Джака – один из ключевых игроков. Эта команда очень и очень сильна. Она играет по одной системе с хорошей структурой. Уверен, будет очень тяжелый и интересный матч.
- Насколько вы уже видите завтрашний стартовый состав?
– Мы вызвали новичков. Кому-то из них я дам завтра шанс сыграть. Над этим я и думаю.
У меня сейчас есть работа и планы на следующий год – Евро, Лига наций, отбор к ЧМ. Я подписал контракт на 2,5 года. Мои мысли сейчас связаны с тем, чтобы провести хорошую работу здесь.
В будущем, конечно, могут быть некоторые изменения в моей жизни. Возможно, буду тренировать клуб.