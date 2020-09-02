Шевченко: В матче со Швейцарией дам шанс кому-то из новичков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча Лиги наций со Швейцарией.

- Удалось во время сбора вернуть в команде связи, настрой?

– Мы все делаем, чтобы игроки побыстрее вспомнили все связи, которые были. Еще раз хочу поблагодарить клубы за мини-сбор, который они нам дали возможность организовать. Это большой плюс для нас. Нам удалось поработать над тактикой, физически, чтобы немного поднять тонус команды.

Думаю, мы достаточно говорили и разобрали эти два матча. Поэтому я жду хорошего футбола завтра и хорошей реакции от игроков. Со всеми все в порядке. Единственное – нас покинул Шапаренко.

У меня огромное уважение к тренеру Владимиру Петковичу за работу, которую он проводит в сборной Швейцарии. Эта команда очень сильно подняла свой уровень. Она играет в очень хороший футбол.

Я буквально недавно прочитал новость, что президент Швейцарии посетил Украину. Очень приятно, что наши связи улучшаются. Я вообще очень уважаю и люблю Швейцарию, желаю им удачи.

- Влияет как-то на команду, что матч пройдет без зрителей?

– Огромное спасибо за прием Львову. Нам нельзя ни с кем общаться, но мы все равно чувствуем эту поддержку в этом городе. Думаю, это очень специальный город для команды, она всегда удачно здесь играла.

Думаю, мы все понимаем, какая ситуация сегодня, поэтому есть определенные мерки, в которые всех поставили. Матч без зрителей должен проходить именно так, мы это понимаем. Понимаем, что зрителей не хватает, надеемся, они в скором будущем вернутся. Но здоровье всех людей – самое главное.

Предпринятые меры в борьбе с пандемией оправданы. Просто мы должны набраться терпения.

- Считаете матч со Швейцарией ключевым за третье место? Или рассчитываете на очки в матчах с Германией и Испанией?

– Мы рассчитываем на хорошую игру и очки. С таким настроем команда будет выходить на все матчи.

- Расскажите об изменениях в тренерском штабе.

– Андреа Аззалин у нас уже давно, еще с прошлого года. Это великолепный специалист, который отвечает за подготовку футболистов физическую. У него отличное резюме. Он работал в «Лестере», «Монако», во многих клубах. Это очень хороший специалист.

- Помните матч против Швейцарии на ЧМ-2006?

– Да, у меня хорошие воспоминания. Мы выиграли тяжелый матч, были уставшими. Обе команды пытались сбалансировать игру в защите, потому что ошибка могла стоить победы.

Мы победили благодаря уверенности моего нынешнего ассистента – Александра Шовковского. Это, возможно, был его лучший день в жизни.

Думаю, в нынешней сборной Швейцарии Джака – один из ключевых игроков. Эта команда очень и очень сильна. Она играет по одной системе с хорошей структурой. Уверен, будет очень тяжелый и интересный матч.

- Насколько вы уже видите завтрашний стартовый состав?

– Мы вызвали новичков. Кому-то из них я дам завтра шанс сыграть. Над этим я и думаю.

У меня сейчас есть работа и планы на следующий год – Евро, Лига наций, отбор к ЧМ. Я подписал контракт на 2,5 года. Мои мысли сейчас связаны с тем, чтобы провести хорошую работу здесь.

В будущем, конечно, могут быть некоторые изменения в моей жизни. Возможно, буду тренировать клуб.