Шовковский об игре со Швейцарией на ЧМ-2006: Не самый тяжелый матч, серия пенальти - другое дело

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины по футболу Александр Шовковский, голкипер сине-желтых в 1994-2012 годах, накануне поединка Украины в Лиге наций со Швейцарией (сегодня, 3 сентября, пустых Арене Львов, начало игры в 21:45) вспомнил матч с этой же сборной в плей-офф 2006 года.

Честно говоря для меня это была не самая тяжелая игра. Все те 120 минут, которые мы играли, она была нервной, но ...были и более тяжелые матчи. А серия послематчевых пенальти стоит совершенно отдельно. Я прекрасно понимал, что на кону и что нужно сделать.

Хотя в такой момент мысли как раз и мешают. Надо уметь сконцентрировать свое внимание, сосредоточиться на 11-метровых ударах и сделать все возможное, чтобы сыграть лучше. А чувства мешают, потому что не дают сконцентрироваться на тех умениях, которые есть у игрока (который пробивает) и вратаря. Поэтому надо было избавиться от мыслей и оставить только навыки, которые мы отрабатывали в тренировочном процессе. И мастерство, которое оттачивал на протяжении всей карьеры.

Вообще моя философия 11-метровых ударов достаточно проста: я пытаюсь понять, что хочет сделать мой оппонент и не мешать ему. Пусть бьет как хочет. Но я хочу использовать его силу в своих интересах. Например я понимаю, что вы хотите пробить в правый от меня угол - все мои действия будут связаны с тем, чтобы вы пробили именно в правый угол, но я уже буду в том углу стоять и ждать вас.