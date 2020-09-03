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Без Безуса, Бондаря и Болбата. Шевченко объявил заявку на матч со Швейцарией
Но с Харатиным, Бущаном, Супрягой, Михайличенко и Тымчиком
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил заявку из 23 игроков на сегодняшний поединок Лиги наций со Швейцарией (на Арене Львов в 21:45 - без зрителей).
Заявка сборной Украины на матч:
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Вратари
1. Георгий Бущан
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Защитники
2. Эдуард Соболь
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Полузащитники
5. Сергей Сидорчук
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Форварды
9. Роман Яремчук
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной сборной, в заявку на сегодняшнюю игру не попали Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Роман Безус и Евгений Макаренко.