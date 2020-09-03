Без Безуса, Бондаря и Болбата. Шевченко объявил заявку на матч со Швейцарией

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил заявку из 23 игроков на сегодняшний поединок Лиги наций со Швейцарией (на Арене Львов в 21:45 - без зрителей).

Заявка сборной Украины на матч:

Вратари 1. Георгий Бущан

12. Андрей Пятов

23. Андрей Лунин Защитники 2. Эдуард Соболь

3. Игорь Пластун

4. Сергей Кривцов

16. Богдан Михайличенко

18. Александр Тымчик

21. Александр Караваев

22. Николай Матвиенко Полузащитники 5. Сергей Сидорчук

6. Тарас Степаненко

7. Андрей Ярмоленко

8. Руслан Малиновский

10 Евгений Коноплянка

11. Марлос

14. Игорь Харатин

15. Виктор Цыганков

17. Александр Зинченко

20. Виктор Коваленко Форварды 9. Роман Яремчук

13. Владислав Супряга

19. Жуниор Мораес

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной сборной, в заявку на сегодняшнюю игру не попали Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Роман Безус и Евгений Макаренко.