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Национальная сборная Украины

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Без Безуса, Бондаря и Болбата. Шевченко объявил заявку на матч со Швейцарией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Но с Харатиным, Бущаном, Супрягой, Михайличенко и Тымчиком

Без Безуса, Бондаря и Болбата. Шевченко объявил заявку на матч со Швейцарией
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил заявку из 23 игроков на сегодняшний поединок Лиги наций со Швейцарией (на Арене Львов в 21:45 - без зрителей).

Заявка сборной Украины на матч:

Вратари

1. Георгий Бущан
12. Андрей Пятов
23. Андрей Лунин

Защитники

2. Эдуард Соболь
3. Игорь Пластун
4. Сергей Кривцов
16. Богдан Михайличенко
18. Александр Тымчик
21. Александр Караваев
22. Николай Матвиенко

Полузащитники

5. Сергей Сидорчук
6. Тарас Степаненко
7. Андрей Ярмоленко
8. Руслан Малиновский
10 Евгений Коноплянка
11. Марлос
14. Игорь Харатин
15. Виктор Цыганков
17. Александр Зинченко
20. Виктор Коваленко

Форварды

9. Роман Яремчук
13. Владислав Супряга
19. Жуниор Мораес

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной сборной, в заявку на сегодняшнюю игру не попали Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Роман Безус и Евгений Макаренко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария Лига Наций
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Источник:
УАФ
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Комментарии (9)
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bimbobo (Lviv)
03.09.2020 в 10:45
Надіюсь, центр буде основним: зінченко, малиновський і степаненко. Зправа можна тимчика поставити, а зліва без різниці - соболь/михайличенко, центр захисту - без змін! На фланг зправа краще марлоса поставити - він в формі, ярмоленко давно не грав - його в другому таймі можна випустити, зліва - циганкова, а на заміну - коноплянку! В нападі все же яремчука краще поставити, а на заміну мораєса або супрягу - залежно від результату, а піднападающим - коваленка! На воротах можна і луніна поставити! Якщо такий склад поставить шева - буде шанс виграти в сильних швейцарців, які в минулій ЛН 6 сухих голів забили нашим любимим ісландцям, а також 5-2 бельгію обіграли! Якщо виставимо сильно експерементальний склад - можемо повторити долю ісландців!!!
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usovvictor (Kharkov)
03.09.2020 в 10:43
.странный выбор, ...лучшие на тренировке?!
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.09.2020 в 10:33
А Коваленко та Коноплянка - це взагалі аут. Краще би Картушова з Десни подивилися.
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0
0
Tasha (Киев)
03.09.2020 в 10:30
Нащо взагалі було Макаренка, Безуса і Болбата викликати? Ну явно ж не тянуть вони тепер збірну.
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+2
0
bimbobo (Lviv)
03.09.2020 в 10:49
Тоже так думаю, як і сидорчука - вони вчорашній день, краще наігрувати - шапаренка, леднева, в них непоганий потенціал! А замість болбата краще дати шанс коноплі - це наш майбутній основний ПЗ.
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-1
WI-FI (Киев)
03.09.2020 в 10:59
Какой конопля у нас 3 топовых лз
0
0
Onside (Чернігів)
03.09.2020 в 10:22
Шевченко: Болбат визнається найкращим за результатами тренувань і винагороджується відпочинком під час матчу
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+3
0
Lion Killer (Львів)
03.09.2020 в 10:26
ну, раз назвав його найкращим на тренуванні. де послідовність ? :)
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Tasha (Киев)
03.09.2020 в 10:29
Похвалив за самовіддачу і старання, а грати будуть ті хто кращі як футболісти))
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