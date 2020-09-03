Андрей Воробей: Когда Шева не забил Швейцарии пенальти, не успели испугаться, Саня сразу нас успокоил

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей дал интервью о предстоящем поединке в Лиге наций между сборными Украины и Швейцарии.

- 14 лет назад сборная Украины в рамках 1/8 финала ЧМ-2006 впервые встретилась со Швейцарией и в серии послематчевых 11-метровых ударов победила. Незабываемы впечатления!

- Конечно, мировой форум - это самый высокий уровень футбола, каждый футболист мечтает побывать на таком празднике. Это большая честь быть игроком сборной, представлять свою страну. Мы понимали, что для многих это может быть первый и последний чемпионат мира. Так оно и произошло. После этого наша сборная больше не завоевывала путевку на Мундиаль. Все ребята максимально использовали свой шанс. Кроме мечты побывать на ЧМ, которая сбылась, не сбылась вторая – забить хотя бы один мяч.

Что касается памятного поединка, то игра была равной, практически без моментов, видимо у обеих команд было большое напряжение и неимоверное желание попасть в 1/4 финала. В основное и дополнительное время счет 0:0, а в серии 11-метровых ударов сыграл «эффект» Шовковского, парировавшего три удара.

- Хотя нынешний главный тренер Андрей Шевченко первым бил и не забил.

- Когда Шева не забил, еще не успели испугаться, и не было времени подумать, что же произошло (смеется). Сразу же Саня парировал удар и, таким образом, ввел нас в спокойное состояние.

- Серию ударов вы уже наблюдали со скамейки запасных. Сергей Ребров заменил вас на 93-й минуте.

- В том матче я играл правого полузащитника, проделал большой объем работы, и как пошло дополнительное время, начали хватать судороги. Поэтому тренерский штаб, видя это, решил сделать замену.

- Наверное, на лавочке сидеть и переживать в такие драматичные минуты труднее, чем быть на поле?

- Конечно, никакого сравнения. Когда ты на поле, нет времени переживать, весь в борьбе и азарте. А вот со стороны напряжение чувствуешь острее, особенно когда дело подошло к серии ударов. Что говорить, если нашему наставнику Олегу Блохину во время ударов стало плохо, и врачам пришлось его откачивать прямо в технической зоне. А в раздевалке всех уже отпустило, весь вольтаж ушел из организма, и никому уже не понадобились таблетки (смеется).

- А ведь начало ЧМ было для нашей сборной не очень удачным. В первой же игре оглушительное поражение 0:4 от Испании.

- На тот момент испанцы были очень сильной командой, поэтому и «прошлись по нам катком». Да, мы переживали, но собрались, понимая, что у нас еще впереди два поединка, где нужно было побеждать для выхода из группы. Что мы и сделали, обыграв Саудовскую Аравию 4:0, а затем Тунис 1:0.

- После ЧМ наша сборная в 2010 году вновь встретилась в контрольном мачте со Швейцарией, сыграв 2:2. И вот в Лиге наций третья встреча. Чего ждать от этого крепкого орешка, коим является наш соперник?

- Все поломал злосчастный коронавирус. У всех сборных образовалась пауза длинной более чем 10 месяцев. Где-то потеряны игровые связи, игроки находятся в разных функциональных состояниях. Теперь за короткий срок задача тренерского штаба быстро все восстановить, а игроки должны четко адаптироваться под былые требования. У каждой сборной свои проблемы. Идет омоложение, вливаются новые игроки, и вот в таких матчах можно будет посмотреть ближайший резерв. На сегодняшний день швейцарцы не топ-сборная, но хорошего уровня. Мы в одинаковых условиях. Наш соперник приезжает без трех ведущих футболистов. Многие еще не начинали играть в своих чемпионатах, поэтому еще вряд ли набрали нужных кондиций.

Но в первую очередь Швейцария всегда славилась командной игрой, и по исполнителям всегда имела равный состав. У нас небольшое преимущество, что принимаем дома во Львове, в фартовом городе, где сборная ни разу не проигрывала. Жаль, что матч пройдет без зрителей, которые всегда неистово поддерживают команду и «гонят» ее к победе. Игра без зрителей - это как матч на нейтральном поле.

Думаю, игра будет непредсказуемой, кто в ней фаворит - ответить непросто. Мы давно не видели нашу команду, как и соперника. Только после матча получим информацию о состоянии нашей сборной, и тогда можно будет рассуждать о дальнейших перспективах с Испанией. Пожелаем удачи нашим ребятам!

Напомним, матч Украина – Швейцария состоится в четверг, 3 сентября во Львове. Начало поединка в 21:45. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.