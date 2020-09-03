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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины сыграет с черными повязками на руках

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

В память о погибшем от коронавируса

Сборная Украины сыграет с черными повязками на руках
Новина українською

Перед стартовым свистком арбитра матча будет объявлена минута молчания, чтобы почтить память врача национальной команды Украины Ашота Худаева.

Он ушел из жизни 25 июля в результате заболевания COVID-19.

Весь матч со Швейцарией национально сборная Украины будет играть с черными повязками на руках.

Поединок начнется в 21:45 на "Арене Львов". Матч пройдет без зрителей.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций Ашот Худаев
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Источник:
УАФ

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