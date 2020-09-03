Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины сыграет с черными повязками на руках
В память о погибшем от коронавируса
Перед стартовым свистком арбитра матча будет объявлена минута молчания, чтобы почтить память врача национальной команды Украины Ашота Худаева.
Он ушел из жизни 25 июля в результате заболевания COVID-19.
Весь матч со Швейцарией национально сборная Украины будет играть с черными повязками на руках.
Поединок начнется в 21:45 на "Арене Львов". Матч пройдет без зрителей.
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Источник:УАФ
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