Сборная Украины сыграет с черными повязками на руках

Перед стартовым свистком арбитра матча будет объявлена минута молчания, чтобы почтить память врача национальной команды Украины Ашота Худаева.

Он ушел из жизни 25 июля в результате заболевания COVID-19.

Весь матч со Швейцарией национально сборная Украины будет играть с черными повязками на руках.

Поединок начнется в 21:45 на "Арене Львов". Матч пройдет без зрителей.