Украину с Испанией рассудит французская бригада арбитров

На поединке второго тура Лиги наций-2020/2021, в котором сборная Испании в Мадриде на стадионе "Ди Стефано" примет нашу национальную команду, будет работать судейская бригада из Франции во главе с 37-летним Бенуа Бастьеном.

В 2018 году он судил матч квалификационного этапа Лиги Европы, в котором луганская "Заря" встречалась с РБ "Лейпциг" (0:0), а в 2017-м матч группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" (2:1).

На линиях ему будут помогать Хишам Закрани и Фредерик Акетт.

Обязанности резервного арбитра будет выполнять Бенуа Милль.

Матч Испания - Украина состоится 6 сентября без зрителей. Начало - в 21:45.