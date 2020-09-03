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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украину с Испанией рассудит французская бригада арбитров

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

С ним украинцы не проигрывали

Украину с Испанией рассудит французская бригада арбитров
Новина українською

На поединке второго тура Лиги наций-2020/2021, в котором сборная Испании в Мадриде на стадионе "Ди Стефано" примет нашу национальную команду, будет работать судейская бригада из Франции во главе с 37-летним Бенуа Бастьеном.

В 2018 году он судил матч квалификационного этапа Лиги Европы, в котором луганская "Заря" встречалась с РБ "Лейпциг" (0:0), а в 2017-м матч группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" (2:1).

На линиях ему будут помогать Хишам Закрани и Фредерик Акетт.

Обязанности резервного арбитра будет выполнять Бенуа Милль.

Матч Испания - Украина состоится 6 сентября без зрителей. Начало - в 21:45.

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В статье: Украина Испания Лига Наций Бенуа Бастьен
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
03.09.2020 в 13:02
Не женская...удивительно?!
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