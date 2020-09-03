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Маркевич: Украина обыграет Швейцарию
Специалист уверен, что украинцы смогут нейтрализовать Джаку
Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал предстоящий матч
"Думаю, что Украина выиграет у Швейцарии со счетом 2:1. В отличие от швейцарцев, подопечные Андрея Шевченко провели в Харькове сбор, у нашего тренера имеется исчерпывающая информация, в каком состоянии каждый игрок. Кроме того, на мой взгляд, наша сборная более сыгранная и у нее более ровный состав.
Конечно, у швейцарцев есть звезда — Гранит Джака, выступающий за лондонский "Арсенал", однако у нас в средней линии хватает исполнителей, которые могут создать ему сложности", - сказал Маркевич.
Напомним, что поединок начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет