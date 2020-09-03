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Национальная сборная Украины

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Маркевич: Украина обыграет Швейцарию

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Специалист уверен, что украинцы смогут нейтрализовать Джаку

Маркевич: Украина обыграет Швейцарию
Новина українською

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал предстоящий матч Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии.

"Думаю, что Украина выиграет у Швейцарии со счетом 2:1. В отличие от швейцарцев, подопечные Андрея Шевченко провели в Харькове сбор, у нашего тренера имеется исчерпывающая информация, в каком состоянии каждый игрок. Кроме того, на мой взгляд, наша сборная более сыгранная и у нее более ровный состав.

Конечно, у швейцарцев есть звезда — Гранит Джака, выступающий за лондонский "Арсенал", однако у нас в средней линии хватает исполнителей, которые могут создать ему сложности", - сказал Маркевич.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Швейцария Гранит Джака
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Комментарии (2)
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
03.09.2020 в 16:29
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viajador (село Свиняче)
03.09.2020 в 16:25
Мироне, Мироне... Краще мовчи.
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