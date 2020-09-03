Пятов: Сказал Шовковскому - слава богу, ты закончил, у меня хоть в серии пенальти шанс появился

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов, вспоминая матч со Швейцарией на ЧМ-2006, высказался об умении Александра Шовковского брать пенальти.

"По-моему, я первый раз тогда так попал в национальную сборную, и сразу на чемпионат мира. Конечно, я следил за работой Саши. Я наслаждался той игрой, которую он показывал, учился, можно сказать был в шоке.

У Саши в пенальти фарта нет. У него все просчитано. Он действительно мастер этого дела. Не представляю, как бьющему, когда Саша становится, такая глыба, руки расставит. Уже такое впечатление, что он все ворота закрыл. Он еще начинает качаться – все шансов нет. Я бы лучше мимо ворот ударил и пошел бы.

Саше говорю: "Сколько не играл против тебя на турнирах разных – я два отобью, ты – три. Я один, ты – два. Все равно на один больше". И так всю жизнь получилось. Мы, наверное, в сериях 5 встречались, я ни в одной не победил. Говорю: "Слава богу, ты закончил, у меня хоть шанс появился", – сказал Пятов.