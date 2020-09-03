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Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тымчик и Михайличенко выйдут в старте на Швейцарию

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Тымчик и Михайличенко выйдут в старте на Швейцарию
Новина українською

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Швейарии на матч Лиги наций.

Украина: Пятов, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Коноплянка, Ярмоленко, Мораес.

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга.

Швейцария: Зоммер, Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу, Варгас, Джака, Соу, Эмболо, Сеферович.

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Ювентус (Турин) Милан
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Комментарии (1)
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ВиктАн
03.09.2020 в 20:34
Ожидаемо. Шева слишком предсказуем
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