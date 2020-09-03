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Тымчик и Михайличенко выйдут в старте на Швейцарию
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы сборных Украины и Швейарии на матч
Украина: Пятов, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Коноплянка, Ярмоленко, Мораес.
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга.
Швейцария: Зоммер, Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу, Варгас, Джака, Соу, Эмболо, Сеферович.
Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.
Напомним, что поединок начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.