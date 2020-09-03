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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина – Швейцария 2:1. Не без нервов и не без ошибок, но с чудо-голами

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

Голы Ярмоленко и Зинченко принесли победу украинской сборной

Украина – Швейцария 2:1. Не без нервов и не без ошибок, но с чудо-голами
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко не изменил своим словам и в матче с Швейцарией выпустил на поле дебютантов Александра Тымчика и Богдана Михайличенко. Оба новичка отметились голевыми передачами, однако их игра произвела неравномерное впечатление.

Легко объяснить, почему. Тымчик получал больше свободы в атаке. Его соперник по флангу Стивен Цубер не был опасным в созидании и не отрабатывал в обороне. Кроме того, из тройки центрбеков сборной Швейцарии в полуфланге Тымчика действовал номинальный фулбек Родригес. И наконец защитник “Динамо” пользовался поддержкой Малиновского и Ярмоленко, которые были одними из лучшими в составе украинской сборной.

Противоположная ситуация сложилась на левом фланге. Евгений Коноплянка сыграл провальный матч и был заменен в самом начале второго тайма. Много ошибок допускал Александр Зинченко. И в соперниках у Михайличенко были реактивные Мбабу и Эмболо. Коноплянка и Зинченко часто оставляли Михайличенко одного на двоих швейцарцев и ему приходилось проделывать огромной объем оборонительной работы.

На первых минутах матча сборная Швейцарии удивила Украину агрессивным и высоким прессингом. “Желто-синие” не могли зацепиться за мяч, но владение и территориальное преимущество швейцарцев не приводило к острым моментам в последней трети. Первый голевой эпизод случился у ворот Зоммера. Малиновский развернул Соу и мощно пальнул своей левой – Швейцарию выручила штанга, а добивание у Ярмоленко не получилось.

Именно Малиновский был ключевым игроком украинской сборной в выходе из-под прессинга швейцарцев. Так и получился первый гол. Джака потерял Малиновского и Руслан, получив мяч, разрезал оборону Швейцарии шикарным пасом на Тымчика. Динамовец оторвался от соперников и смог пробить, Зоммер не зафиксировал мяч, и Ярмоленко сыграл на добивании пяткой.

После пропущенного гола Швейцария не отказалась от агрессивного давления, но свой мяч забила из голевой ситуации другого типа. В метрах тридцати от ворот Зинченко купился на простой замах и не сыграл плотно с Сеферовичем, позволив форварду “Бенфики” пробить сильно и точно в угол – Пятов не успел среагировать.

Начало второго тайма было за Швейцарией, и левый фланг украинской сборной продолжал провисать из-за пассивности Коноплянки. В конце-концов Шевченко заменил вингера “Шахтера”. Украина повторила “португальскую” задумку. Яремчук занял позицию левого вингера, “желто-синие” взвинтили темп и наконец смогли отодвинуть игру от своих ворот.

Однако, победный гол был забил не в результате командных действий, а благодаря индивидуальному мастерству. Зинченко провел далеко не лучший свой матч, но на 68-й минуте смог после паса Михайличенко изящным ударом перебросить Зоммера.

Швейцария ответила своим моментом, но Варгас угодил в штангу, пробивая головой с ближней дистанции. Последние 15 минут Украина отбивалась, швейцарцы несколько раз требовали пенальти, но в атаке не создавали ничего, за исключением бесконечных кроссов в штрафную сборной Украины.

Германия и Испания сыграли вничью, что позволило сборной Украине возглавить свою группу. Три очка и хорошие дебюты Тымчика и Михайличенко. Пусть украинская команда и провела неровный матч, но глобальные цели были достигнуты. Впереди Испания.

Лига наций, Лига А, группа 4, первый тур. Львов, “Арена Львов”

Украина – Швейцария 2:1

Голы: Ярмоленко 14, Зинченко 68 – Сеферович 41

Украина: Пятов – Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Малиновский, Степаненко, Зинченко – Коноплянка (Яремчук 54), Мораес, Ярмоленко

Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Эльведи – Цубер (Штеффен 46), Джака, Соу (Эбишер 82), Мбабу – Варгас (Айети 73), Сеферович, Эмболо

Предупреждения: Эльведи 59, Штеффен 83 – Тымчик 86

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина Швейцария сборная Украины Национальная сборная Украины Харис Сеферович Лига Наций Богдан Михайличенко Александр Тымчик Национальная сборная Швейцарии
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Комментарии (81)
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Одиссей(Афула) (Афула)
04.09.2020 в 00:26
Шева в конце мог сменить никакого Мораеса на Супрягу,он быстрый и мог бы в конце решить эпизод.Что мешало?На игру бы не повлияло.
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+1
0
Wertu098 (8-2 -красота)
04.09.2020 в 00:16
Почему Ярмола после тяжелой травмы может играть нормально,а два Буратины мораес и киноплёнка нет??
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+2
-2
vituynia (Черкассы)
04.09.2020 в 00:09
Не шибко уверенно,но тем не менее,победа есть победа. Во втором тайме порадовала игра в два нападающих.Беда в том, что нападающий в сборной только один - Яремчук. Быстрее бы уже взрослел Супряга, что ли. Бразильский окурок в нападении сборной,как инородное тело,пустое место.Неплохо выглядели оба дебютанта,Тымчик получше,Михайличенко хуже,но у него есть оправдание, вынужден был взаимодействовать с Коноплянкой. В целом,результат положительный,игра далеко не лучшая. Сделаем скидку на длительную паузу в играх сборной.
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+3
-3
Wertu098 (8-2 -красота)
04.09.2020 в 00:12
все это видят,но Шева упорно этого окурка бразильского тычет в состав!..может Палкин слезно просит?
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+1
-3
avatar
vasa pupkis (Киев)
04.09.2020 в 00:05
Шо вы за люди? Сборная играла в режиме экономии. В воскресенье Испания. Что вы вообще анализируете? Если бы сильно было нужно накида ли бы как сербам
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+4
-3
Alexs22 (Киев)
04.09.2020 в 00:09
Ты хочешь сказать что Коноплянка полследние года три не выходил из режима экономии. Так пусть сидит на лавка и дальше. Что мешало в этом режиме дорожить мячом? отдавать пассы точно, а не сопернику?
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+2
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
04.09.2020 в 00:11
Мне по)(уй на коноплянку. Но для Швейцарии и его хватит)))
+2
0
Alexs22 (Киев)
04.09.2020 в 00:13
Да куй на него. Куча молодых есть, пусть наигрывают.
0
0
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vasa pupkis (Киев)
04.09.2020 в 00:18
например? кого из молодых нужно наигрывать слева в атаке?
+1
0
Wertu098 (8-2 -красота)
04.09.2020 в 00:25
Цыганков намно бы лучше сыграл,даже слева,а так и 4-4-2 не плохо,но вместо мораеса Супрягу спокойно можно наигрывать,а не аутиста бразильского
0
0
Wertu098 (8-2 -красота)
04.09.2020 в 00:03
Сколько ещё будут этого ляпова в ворота ставить???..задолбали уже со своими мораесам,ляповым и остальными ржавыми деревяшками
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+3
-5
Володимирович (Кременчуг)
04.09.2020 в 00:05
Підгорає? Збірна виграла! І знову один гравець ДК))) Тебе ЗУ цікавить чи кількість гравців ДК?
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+4
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
04.09.2020 в 00:09
Меня интересует то,что,ляпов ,киноплёнка,и мораес,не приносят никакой пользы сборной,и занимают места более достойных
+1
-3
ГенриВол (Волочиськ)
04.09.2020 в 00:02
Львів арена фартова і без глядачів
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+6
0
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Динамо-машина (Киев)
04.09.2020 в 00:11
Не Львов-Арена, а город Львов! На стадионе Украина тоже почти все победы и одна ничья только. Место фартовое, город магический и фанаты классные!
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
04.09.2020 в 00:02
Ще одне... У суперника дійсно є тренер! Тому він чудово розумів, що сьогодні буде боротьба за місце в "еліті"! Тому гості там одразу і придавили. Саме цього не вистачило МІФ на останньому Євро. Навіть з німцями треба було готуватися до ірландців... А ми перебігали в першому матчі, а на другий сил не вистачило!
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+1
-1
тутти-10 (Сумська область)
04.09.2020 в 00:01
Женя, май совість, закінчуй зі збірною.
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+5
-1
oleg dynamo (львівська)
04.09.2020 в 00:01
просто якби не фарт Львів арени 3-х очей не було б,по грі не награли.З перемогою всіх!
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0
-1
Primeval (Одесса)
04.09.2020 в 00:01
Ой, та вас послушать, так сборная только во Львове должна играть, ага, конечно
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+2
0
oleg dynamo (львівська)
04.09.2020 в 00:04
згадай як ми ніяк кваліфікацію не могли пройти поки не пішли грати на Львів арену,і там 2:0 і пройшли по сумі
+1
0
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Динамо-машина (Киев)
04.09.2020 в 00:12
То заслуга города, а не стадиона!
0
-1
Primeval (Одесса)
03.09.2020 в 23:59
Только мне показалось, что Зина поднабрал жирка на животе после свадьбы?)
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+3
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
03.09.2020 в 23:58
ВСІХ З ПЕРЕМОГОЮ!!!! Досить важкою, тим приємніше! Перший тайм взагалі провальний. Повно обрізок і браку, м»яч взагалі не тримався. П»ятов міг привезти своїми неточними передачами. Біда в нас може бути з голкіперами. Основний голкіпер вже не такий надійний , а Лунін в кращому випадку дублером буде в Реалі, без ігрової практики… Невже в нас так мало виконавців високого рівня, що Коноплянку ставлять в основу? Здається там любого збірника постав і гірше не буде. Заміна звісно підсилила гру, але останні 10-15хв. Напрошувалось підсилення захисту, Мораєса можна було знімати. Зіна проснувся вкінці, прощаються всі косяки, молодець! Команда в нас цікава, Шева не боїться експериментувати, що дуже радує! Дебютанти не підвели, Тимчик красава! Результати збірної дуже сильно будуть залежати в якому ігровому тонусі і функціональному стані будуть знаходитись наші легіонери. Будуть грати в основі і мати практику – то результати можуть бути відмінними!
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
03.09.2020 в 23:57
КОНОПЛЯНКЕ ПОРА ДОМОЙ --ШЕВА ЭКОНОМЬ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ --КОНО ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ
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+3
0
pilips111 (Чернигов)
03.09.2020 в 23:56
Ляпов как и всегда) Новички порадовали. Ждал Марлоса. Коноплянке как и Пятову пора уступить место другим...
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+1
-4
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vasa pupkis (Киев)
03.09.2020 в 23:56
спокойно в режиме экономии перед Испанией))) не показательная игра, скорее разминка. посмотрим на реальный уровень в воскресенье.
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+3
0
Vova Andrienko
03.09.2020 в 23:54
Да были отрезки когда нужно было пит валидол, но в общем молодцы что остро атаковали, игра нервная, тем не менее красавчики что победили и подогнали мне 200$
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+2
-1
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Siren05 (Мариуполь)
03.09.2020 в 23:54
Тымчик - the best, учитывая к тому же его дебют в сборной. Удивил Ярмола за самоотдачу. Малиновский и Зинченко временами сверкали, временами тупили, но в целом зачёт. Яремчук неплохо вышел не замену. Конопля - ни о чём. Остальные - на своём уровне...
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+6
0
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Микко82 (Херсон)
03.09.2020 в 23:53
Коноплянка і Мораєс на сьогодні не дотягують до рівня збірної. Добре хоть Коваленко не грав.
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+4
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
03.09.2020 в 23:52
фирменная победа Шевовской СбУ. Неплохое качество игры, годный дебют от экс-"заревских" новичков. Сразу видно что парни приехали лить пот за цвета страны, а не мордой торговать. Особенно это касается Тымчика. Благодарен Пятову за его героические выступления за сборную, однако не покидает мысль, что Лунин или Бущан потянули бы удар швейцарского балканца
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+8
0
vlotko (Броди)
03.09.2020 в 23:49
Тренерський штаб вгадав з дебютантами, два гола були забиті з передач дебютантів.
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+7
0
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Spokoyno (Киев)
03.09.2020 в 23:49
По-перше з перемогою у важкому матчі! По-друге з П'ятовим та Мораєшем треба щось думати! По-третє АШ трошки перелякався... Одна заміна це нічого! І в-четверте сподобались представники АПЛ. Ярмоленко не тільки забив, але і віддав передгольовий пас та пахав до кінця гри. Зінченко спочатку не блистав, але гол та придав надійності в центрі. Всі інші теж на 4 награли... ну може Матвієнко на 4-. Як вони себе у неділю почувати будить? Підсилення то особливого НЕМА!
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+3
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
03.09.2020 в 23:53
Ярмо напомнил себя в лучшие годы
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+4
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.09.2020 в 23:49
Главное открытие матча Тымчик. Парень отпахал на 10. Главное разочарование матча Коноплянка. Как только его заменили и игра сразу пошла.
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+11
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.09.2020 в 23:48
Як же на полі без Коноплянки? А хто буде анекдоти травити?
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+2
-2
alex.belogubko (одесса)
03.09.2020 в 23:48
ШЕВА не ставь на игру Коноплянко Коваленко это 2 отстоя --они и в ШД сидят на скамейке --вышел Яремчук совсем другая игра а КОНО пасы назад мяч заберут даже не побежит на отбор--есть полно хороших ребят а старые заслуги не в счёт ---ленивые они
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+8
0
FCZK-1922 (Кировоград)
03.09.2020 в 23:48
Как только заменили Коноплянку пошла игра, как он тормозит атаки.. Тымчик очень понравился, если парень не сдаст мы на меого лет закроем проблемную позицию правого защитника. Михайлеченко все впемя как будто шептал пожалуйста только не мне пас, очень слабо. Не хватало Микуленко, очень даже. Ярмола это знак качества! Ну и Пятов первый в ближний, жа удар плотный, но нужно брать. Зина слабо. Все остальные на уровне. Всех нас с победой, это было круто!!!
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+6
-1
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DynamoKiyv (Київ)
03.09.2020 в 23:52
Поставил плюсик, но на счет Зины не согласен, вполне нормально.
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Serega1111 (Киев)
04.09.2020 в 00:08
Зинченко видно что сильно не в форме, давно не играл нормально, поэтому и ошибок много. Но кроме победного гола он сделан еще и очень много острых и быстрых пасов на атаку. В этом компоненте - наверное лучшим был на поле
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+1
0
Algrab (Костопiль)
03.09.2020 в 23:47
Молодці! Але Пятов...
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+6
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.09.2020 в 23:50
Ляпов...
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+3
-2
ГенриВол (Волочиськ)
03.09.2020 в 23:47
Коноплянка і Мораєс на вихід.
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+5
-6
alex.belogubko (одесса)
03.09.2020 в 23:51
Мораесу нужен Марлос а не тупой Коноплянко пас не может отдать играет всё время назад
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+5
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
04.09.2020 в 00:22
Мораесу нужно вспомнить,что он бразилец,а пока он только может в пределах штрафной и то не всегда,протянуть как Яремчук не может.Поэтому 1й тайм без двух играли.
0
-1
pilips111 (Чернигов)
03.09.2020 в 23:59
Мораес пусть остаётся
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+4
-1
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simargl (Чернигов)
03.09.2020 в 23:47
Молодцы. Всех с победой!!! Не без валидола, но в целом нормально. Один нюанс . Коноплянка ... зачем ???
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+5
0
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scorpius (Ck)
03.09.2020 в 23:46
Игра не очень, шикарный гол Зины решил исход.
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-4
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Одиссей(Афула) (Афула)
03.09.2020 в 23:45
Второй тайм похоже на игру,Тымчик красавец,Зинченко хоть и с ошибками но как поле видит,с победой всех,жду отправку Коноплянки домой.
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+6
0
Alexs22 (Киев)
03.09.2020 в 23:46
в Днепр-1?
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+1
-2
Alex Sunchez
03.09.2020 в 23:47
в первую лигу!
+4
-1
Alexs22 (Киев)
03.09.2020 в 23:49
Тогда в Эпицентр. Жалко первую лигу
+2
0
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Динамо-машина (Киев)
03.09.2020 в 23:53
В Ингулец его к Поворознюку! Тот свинопас его в конце карьеры погоняет нормально! Как раз в родном для Коно Кропивницком играют этот сезон.
+2
0
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Serega1111 (Киев)
03.09.2020 в 23:45
Первый тайм - хотелось плеваться. Второй - вполне нормально, хорошо, что тренерский штаб - может. Дебютанты - молодцы, отпахали. Пятову нужна смена, а ее нету... Хорошо хоть во второй половине стал выносить далеко и перестал пожарить. Коноплянке пора делать прощальный матч. Мораес занимает место украинского форварда. Остальные - удовлетворительно, наберут форму - будем сильнее
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+3
-2
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DynamoKiyv (Київ)
03.09.2020 в 23:52
"прощальный матч" - одновременно с Пятовым
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Serega1111 (Киев)
03.09.2020 в 23:53
Коноплянку есть кем заменить, Пятова -наверное, нет
0
0
Alexs22 (Киев)
03.09.2020 в 23:59
Да полно вратарей в чу + Лунин.
0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
04.09.2020 в 00:00
Лунин точно не хуже
0
-1
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Serega1111 (Киев)
04.09.2020 в 00:02
Лунин - не играет. Ставить вратаря без практики - гиблое дело. У Динамо на воротах - тоска и печаль. В других клубах УПЛ - вратари наверное не сильнее
+1
0
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DynamoKiyv (Київ)
04.09.2020 в 00:05
"тоска и печаль" - это Пятов в воротах СБУ
0
-1
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Serega1111 (Киев)
04.09.2020 в 00:11
У Пятова сейчас - явный спад, но за прошлый год достаточно вытащенных им матчей, одна Португалия чего стоит. Какой матч Динамо за последнее время вытащил вратарь?
+1
0
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DynamoKiyv (Київ)
03.09.2020 в 23:55
"Мораес занимает место украинского форварда" 150.000%
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+2
-2
pilips111 (Чернигов)
03.09.2020 в 23:59
Лунину дорогу!
Ответить
0
0
Dr. House (Подолье)
04.09.2020 в 00:06
Лунін буде стояти із Іспанією
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.09.2020 в 23:44
Мораеса не видно було, треба було дати шанс Супрязі хоч на 20 хвилин.
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+3
-6
avatar
simargl (Чернигов)
04.09.2020 в 00:03
Мораес играл так как ему была поставлена задача. Оттягивал на себя защиту, освобождая зоны для Ярмолы. Объем работы проделал не малый. Пусть играет .
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+1
-1
Леонід Скачков (Рівне)
04.09.2020 в 00:09
Мораєс пахав не менше інших.Постійно відтягував на себе по 2-3 суперника.
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+1
-1
Alex Sunchez
03.09.2020 в 23:43
Только коноплянку заменили и о чудо, фланг ожил. Зинченко много брака, но он пол года не играл как бы а так зоны перекрывал вполне нормально. Думаю в следующей игрне коноплянку мы не увидим
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+8
0
Igor.ko (Львів)
03.09.2020 в 23:41
А я колись сумнівався в призначені Шеви тренером! Так, якщо хотіти - недоліків у грі можна знайти повно, але все фігня! Є ЗБІРНА і є ПЕРЕМОГА!
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+6
0
Alex Sunchez
03.09.2020 в 23:44
так это установка тренера играть вторым номером чтобы сохранить силы для следующих матчей.
Ответить
+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.09.2020 в 23:41
Молодці, непогано після 10 місяців простою.
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+4
0
Сварщик (Винница)
03.09.2020 в 23:40
Тымчик 10 балов
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+13
0
Лекарь (село Дарница)
03.09.2020 в 23:39
Два новичка сборной стали авторами голевых передач. Неплохо, неплохо. Хотя, Михайличенко выглядел похуже Тымчика. Тымчик был вообще красавец.
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+16
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.09.2020 в 23:40
Да Тымчик хорошо сыграл.
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+7
0
Ramses-ua (Запорожье)
03.09.2020 в 23:45
Мда,Караваеву есть от чего переживать и в сборной и в клубе
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+5
0
1_Rui_3 (Винница)
03.09.2020 в 23:47
Тымчик порадовал нас своим дебютом
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+4
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.09.2020 в 23:39
Поздравляю всех с победой!!! Молодцы ребята. Шева тоже переиграл тактически.
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+6
-1
pilips111 (Чернигов)
04.09.2020 в 00:01
Хорошо, что Шева с политики ушел)))
Ответить
0
0
Aalex-696 (Немирів)
03.09.2020 в 23:39
Результат є. Всіх з перемогою. Гра поки ще не дуже. Багато помилок в середині поля.
Ответить
+11
0
1_Rui_3 (Винница)
03.09.2020 в 23:38
Нервная победа,но зато победа!
Ответить
+10
0
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Serega1111 (Киев)
03.09.2020 в 23:38
Всех украинцев с победой!
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simargl (Чернигов)
03.09.2020 в 23:50
Не жадничай ))!! Всех кто болел за Украину с победой ))!!!
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