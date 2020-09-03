Украина – Швейцария 2:1. Не без нервов и не без ошибок, но с чудо-голами

Андрей Шевченко не изменил своим словам и в матче с Швейцарией выпустил на поле дебютантов Александра Тымчика и Богдана Михайличенко. Оба новичка отметились голевыми передачами, однако их игра произвела неравномерное впечатление.

Легко объяснить, почему. Тымчик получал больше свободы в атаке. Его соперник по флангу Стивен Цубер не был опасным в созидании и не отрабатывал в обороне. Кроме того, из тройки центрбеков сборной Швейцарии в полуфланге Тымчика действовал номинальный фулбек Родригес. И наконец защитник “Динамо” пользовался поддержкой Малиновского и Ярмоленко, которые были одними из лучшими в составе украинской сборной.

Противоположная ситуация сложилась на левом фланге. Евгений Коноплянка сыграл провальный матч и был заменен в самом начале второго тайма. Много ошибок допускал Александр Зинченко. И в соперниках у Михайличенко были реактивные Мбабу и Эмболо. Коноплянка и Зинченко часто оставляли Михайличенко одного на двоих швейцарцев и ему приходилось проделывать огромной объем оборонительной работы.

На первых минутах матча сборная Швейцарии удивила Украину агрессивным и высоким прессингом. “Желто-синие” не могли зацепиться за мяч, но владение и территориальное преимущество швейцарцев не приводило к острым моментам в последней трети. Первый голевой эпизод случился у ворот Зоммера. Малиновский развернул Соу и мощно пальнул своей левой – Швейцарию выручила штанга, а добивание у Ярмоленко не получилось.

Именно Малиновский был ключевым игроком украинской сборной в выходе из-под прессинга швейцарцев. Так и получился первый гол. Джака потерял Малиновского и Руслан, получив мяч, разрезал оборону Швейцарии шикарным пасом на Тымчика. Динамовец оторвался от соперников и смог пробить, Зоммер не зафиксировал мяч, и Ярмоленко сыграл на добивании пяткой.

После пропущенного гола Швейцария не отказалась от агрессивного давления, но свой мяч забила из голевой ситуации другого типа. В метрах тридцати от ворот Зинченко купился на простой замах и не сыграл плотно с Сеферовичем, позволив форварду “Бенфики” пробить сильно и точно в угол – Пятов не успел среагировать.

Начало второго тайма было за Швейцарией, и левый фланг украинской сборной продолжал провисать из-за пассивности Коноплянки. В конце-концов Шевченко заменил вингера “Шахтера”. Украина повторила “португальскую” задумку. Яремчук занял позицию левого вингера, “желто-синие” взвинтили темп и наконец смогли отодвинуть игру от своих ворот.

Однако, победный гол был забил не в результате командных действий, а благодаря индивидуальному мастерству. Зинченко провел далеко не лучший свой матч, но на 68-й минуте смог после паса Михайличенко изящным ударом перебросить Зоммера.

Швейцария ответила своим моментом, но Варгас угодил в штангу, пробивая головой с ближней дистанции. Последние 15 минут Украина отбивалась, швейцарцы несколько раз требовали пенальти, но в атаке не создавали ничего, за исключением бесконечных кроссов в штрафную сборной Украины.

Германия и Испания сыграли вничью, что позволило сборной Украине возглавить свою группу. Три очка и хорошие дебюты Тымчика и Михайличенко. Пусть украинская команда и провела неровный матч, но глобальные цели были достигнуты. Впереди Испания.

Лига наций, Лига А, группа 4, первый тур. Львов, “Арена Львов”

Украина – Швейцария 2:1

Голы: Ярмоленко 14, Зинченко 68 – Сеферович 41

Украина: Пятов – Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Малиновский, Степаненко, Зинченко – Коноплянка (Яремчук 54), Мораес, Ярмоленко

Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Эльведи – Цубер (Штеффен 46), Джака, Соу (Эбишер 82), Мбабу – Варгас (Айети 73), Сеферович, Эмболо

Предупреждения: Эльведи 59, Штеффен 83 – Тымчик 86