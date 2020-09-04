Зинченко: Ставлю все свои новые зубы, что я бил по воротам, а не подавал

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Швейцарией (2:1) в матче Лиги наций.

– Хотелось бы всех поздравить с победой. Заслуженные три очка. Двоякое чувство, потому что выиграли, но внутри чувство, что много не сделали того, что планировали. Стоит отдать должное Швейцарии, она показала свой уровень.

Мы прекрасно знали, как эта команда будет играть, но настолько агрессивно – мы не ожидали. Это было видно в первом тайме, потому что они просто неслись вперед.

Было чувство, будто они играют не в 5 защитников, а в 3, не знаю, сколько там нападающих, потому что не давали нам никакого пространства. Всегда чувствовался игрок за спиной, поэтому у нас были небольшие проблемы в первом тайме.

– Сегодня много работал в обороне. Это указание тренера или действовал по ситуации?

– Конечно, это была установка тренера. Наша троица в средине поля должна была перекрывать достаточно большое пространство, много линий. Поэтому пришлось очень много делать челночной работы. Впечатление, будто в первом тайме сдавал тест йо-йо.

Когда пропустили, можно сказать, что я где-то не добежал, не доработал, потому что в таком темпе работать первый тайм тяжело. Считаю, проблемы у нас действительно есть, есть над чем работать.

Мы не видели друг друга около года, может, это сказалось. Может, физическое состояние отдельных футболистов. В таких ситуациях нужно больше держать мяч впереди, чтобы команда успела отдохнуть. Потому что отбираем мяч несколько минут, а потом когда с мячом – у нас нет энергии, силы, поэтому сразу же теряем.

Считаю, в этом была проблема.

– Свой гол можешь считать реабилитацией за проваленный первый тайм?

– У меня был проваленный первый тайм? Может, я чего-то не знаю.

– Были ошибки, потери.

– Были, конечно, у любого игрока, на самом деле... Получился тяжелый первый тайм для всей команды, потому что соперник действовал агрессивно. Мы хотели навязать свою игру через короткие передачи, но соперники были у нас практически всегда на ноге, поэтому были потери и обрезки.

– Матвиенко говорит, что ты не бил, а подавал. Ты бил или подавал?

– Сейчас могу признаться, что в первом голе за «Сити» я подавал, но сегодня ставлю все свои новые поставленные зубы, что бил по воротам.