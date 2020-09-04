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Шевченко: Хочу отметить дебютантов - Тымчика и Михайличенко

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Наставник сборной Украины по горячим следам разобрал матч со Швейцарией

Шевченко: Хочу отметить дебютантов - Тымчика и Михайличенко
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в Лиге наций над Швейцарией (2:1).

"Это была интересная игра против физически крепкой команды. У Швейцарии много атлетичных высоких игроков. В конце второго тайма нам пришлось играть более прагматично. Завтра мы проанализируем эту игру и начнем подготовку к матчу с Испанией.

Вся команда сыграла хорошо, но особенно хочу отметить дебютантов [Тымчика и Михайличенко]. Первый тайм получился очень тяжелым для нас. Швейцария - сильная, тактически подготовленная команда с отличными игроками. В некоторые моменты гости прижимали нас к своим воротам", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария
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Комментарии (1)
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Papaye (Dnipro)
04.09.2020 в 01:28
Мнение главного тренера конечно же интересно. НО... Админы!!! Где же комментарии Цитаишвили? Часа четыре полного молчания!!!
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