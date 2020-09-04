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Шевченко: Хочу отметить дебютантов - Тымчика и Михайличенко
Наставник сборной Украины по горячим следам разобрал матч со Швейцарией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал
"Это была интересная игра против физически крепкой команды. У Швейцарии много атлетичных высоких игроков. В конце второго тайма нам пришлось играть более прагматично. Завтра мы проанализируем эту игру и начнем подготовку к матчу с Испанией.
Вся команда сыграла хорошо, но особенно хочу отметить дебютантов [Тымчика и Михайличенко]. Первый тайм получился очень тяжелым для нас. Швейцария - сильная, тактически подготовленная команда с отличными игроками. В некоторые моменты гости прижимали нас к своим воротам", - сказал Шевченко.