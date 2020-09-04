Шевченко оценил игру Коноплянки и объяснил, почему использовал лишь одну замену

Коуч " сине-желтых " Андрей Шевченко после матча со Швейцарией (2:1) рассказал о дебютантов, форму Евгения Коноплянки и подсказки Яремчуку.

- Почему вы использовали только одну замену и как можете оценить действия дебютантов - Тымчика и Михайличенко?

- Прежде всего, дебютанты действовали очень уверенно, они полностью выполнили задачи, которые мы ставили. После хорошего подключения Тымчика мы забили первый мяч... О заменах, мы могли сделать их только три. По ходу матча я брал во внимание разное состояние игроков. Те футболисты, которые были на поле, держали ритм игры, замены были не нужны. К тому же я не был уверен, что исполнитель сможет войти в такую ​​игру. Результата мы достигли, следовательно, такое решение было оправданным.

- Вы много апеллировали к Яремчуку, который вышел на замену...

- Мои замечания были направлены на стимулирование Романа, на то, чтобы держать ритм. Игроки меня слышали, важно не останавливаться. Яремчук прекрасно вышел на замену, было несколько ошибок, но претензий к нему у меня нет...

- Будет ли ротация в поединке с Испанией? И как вы оцениваете игру Коноплянки?

- До матча против Испании надо пройти восстановление. Мы посмотрим, как футболисты будут себя чувствовать. Что касается Коноплянки, то, исходя из его нынешнего состояния, Евгений провел отличный поединок. Ему нужно конкурировать и в клубе, и в сборной. Мы будем давать ему шанс.