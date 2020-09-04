Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко оценил игру Коноплянки и объяснил, почему использовал лишь одну замену
Впереди - восстановление, а уже потом - подготовка к Испании
Коуч "
- Почему вы использовали только одну замену и как можете оценить действия дебютантов - Тымчика и Михайличенко?
- Прежде всего, дебютанты действовали очень уверенно, они полностью выполнили задачи, которые мы ставили. После хорошего подключения Тымчика мы забили первый мяч... О заменах, мы могли сделать их только три. По ходу матча я брал во внимание разное состояние игроков. Те футболисты, которые были на поле, держали ритм игры, замены были не нужны. К тому же я не был уверен, что исполнитель сможет войти в такую игру. Результата мы достигли, следовательно, такое решение было оправданным.
- Вы много апеллировали к Яремчуку, который вышел на замену...
- Мои замечания были направлены на стимулирование Романа, на то, чтобы держать ритм. Игроки меня слышали, важно не останавливаться. Яремчук прекрасно вышел на замену, было несколько ошибок, но претензий к нему у меня нет...
- Будет ли ротация в поединке с Испанией? И как вы оцениваете игру Коноплянки?
- До матча против Испании надо пройти восстановление. Мы посмотрим, как футболисты будут себя чувствовать. Что касается Коноплянки, то, исходя из его нынешнего состояния, Евгений провел отличный поединок. Ему нужно конкурировать и в клубе, и в сборной. Мы будем давать ему шанс.