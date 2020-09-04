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Шевченко оценил игру Коноплянки и объяснил, почему использовал лишь одну замену

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Впереди - восстановление, а уже потом - подготовка к Испании

Шевченко оценил игру Коноплянки и объяснил, почему использовал лишь одну замену
Новина українською

Коуч "сине-желтых" Андрей Шевченко после матча со Швейцарией (2:1) рассказал о дебютантов, форму Евгения Коноплянки и подсказки Яремчуку.

- Почему вы использовали только одну замену и как можете оценить действия дебютантов - Тымчика и Михайличенко?

- Прежде всего, дебютанты действовали очень уверенно, они полностью выполнили задачи, которые мы ставили. После хорошего подключения Тымчика мы забили первый мяч... О заменах, мы могли сделать их только три. По ходу матча я брал во внимание разное состояние игроков. Те футболисты, которые были на поле, держали ритм игры, замены были не нужны. К тому же я не был уверен, что исполнитель сможет войти в такую ​​игру. Результата мы достигли, следовательно, такое решение было оправданным.

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- Вы много апеллировали к Яремчуку, который вышел на замену...

- Мои замечания были направлены на стимулирование Романа, на то, чтобы держать ритм. Игроки меня слышали, важно не останавливаться. Яремчук прекрасно вышел на замену, было несколько ошибок, но претензий к нему у меня нет...

- Будет ли ротация в поединке с Испанией? И как вы оцениваете игру Коноплянки?

- До матча против Испании надо пройти восстановление. Мы посмотрим, как футболисты будут себя чувствовать. Что касается Коноплянки, то, исходя из его нынешнего состояния, Евгений провел отличный поединок. Ему нужно конкурировать и в клубе, и в сборной. Мы будем давать ему шанс.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария Лига Наций
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Источник:
УАФ
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Комментарии (13)
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nabo34
04.09.2020 в 10:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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Одиссей(Афула) (Афула)
04.09.2020 в 10:13
Шева один на один все ему сказал ,а для всех он не будет ничего говорить ,хотя намек сделал,учитывая его нынешнее состояние.
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0
0
Primeval (Одесса)
04.09.2020 в 09:36
Вот почему то я так и знал, что Шевченко так ответит о заменах. Мы боялись сломать ритм игры, а то, что игроки не вывозили под конец, то ничего?Зачем давать ему шанс играть, что бы только где-то играл?
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0
0
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simargl (Чернигов)
04.09.2020 в 09:17
Шева поставил Коноплянку. Это его решение, он же не скажет, что я сам дурак, не угадал. Хочет Шева реанимировать Женю, а хочет ли этого Женя !??? Включил энергосберегающий режим "Бейл" , хожу , брожу , бью иногда ... меня и так любят ...
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+8
0
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 09:12
...Евгений провел отличный поединок... Наверно тренерский креатив
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+4
0
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Dany_Red (Харьков)
04.09.2020 в 09:03
Шева не Кварцяный - ибо последний всю свою тренерскую туполобость оправдывал пиная своих же игроков на камеру.. Большинству это нравилось, но Шева не такой, именно его такт и правильный подход к футболистам помогли создать в сборной именно хороший, дружный коллектив.. а это очень важно!! Понятное дело, что конопля провалил матч и Шева ему напихал в раздевалке, понятно, что многие ждали осуждения с его стороны на камеру. Он правильно делает, что не выносит сор из избы.. когда игроки видят в тренере поддержку, моральная составляющая в команде растет и это только плюс.
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+10
-1
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ascent (Луксор)
04.09.2020 в 09:40
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+2
0
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genpet (Николаев)
04.09.2020 в 08:58
Последние 20 минут когда швейцарцы нас зажали, требовалось усиление, свежие игроки. Шева тут проявил недальновидность. Зачем было на сбор вызывать кучу игроков, если они грели лавку
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+4
-5
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
04.09.2020 в 09:01
Может ты заменишь Шеву? Может с таким дальневидным тренером мы заиграем как Бразилия?
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+8
-2
anselmi (київ)
04.09.2020 в 08:46
«Конопляна провел отличний поединок»— ???— краще б ти мовчав
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+8
-4
alktus (Хмельницкий)
04.09.2020 в 08:53
Шева вынужден был пробовать Коноплю. На левый фланг в этом составе некого ставить. Но Конопля провёл отвратительный матч, с этим нельзя не согласиться
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+10
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
04.09.2020 в 09:00
Нельзя тренеру гнать на игрока в СМИ. Поверь он ему все что нужно скажет но один на один без посторонней помощи
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+12
-1
koral (Рівне)
04.09.2020 в 09:31
Исходя из его нинешнего состояния!!!!!!!!!!!!!!! не виривай із контексту?
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+1
0


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