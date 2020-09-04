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Дебютант сине-желтых признался, что в матче со Швейцарией увидел, над чем должен работать
И выделил сильные стороны соперника
Богдан Михайличенко, левый латераль национальной сборной
Да, конечно, выиграли игру - это самое важное. Голевая передача - это такое, потому что гол сделал Зинченко. Это дебют и эта игра показала, что мне еще есть много над чем работать.
Конечно, переживал. Это первая игра, все переживают, это нормально. Трудно было, когда в первом тайме потерял мяч впервые, затем второй и ... Надо было отдать своему, почувствовать. Поэтому во втором тайме начало лучше прибегать, мы вообще стали лучше играть.
Богдана спросили, либо сложностей нанесли швейцарцы.
Очень мощная команда, прессинговала нас. Трудно было выйти из обороны. Это самое главное у них. Во втором тайме они устали, появилось больше пространства, мы сумели им забить. В первом же надо было играть проще, а мы искали передачу.
Испания? Это топ-сборная, каждый игрок мечтает сыграть с такой командой. К тому матча точно успею восстановиться.
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