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Дебютант сине-желтых признался, что в матче со Швейцарией увидел, над чем должен работать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И выделил сильные стороны соперника

Дебютант сине-желтых признался, что в матче со Швейцарией увидел, над чем должен работать
Новина українською

Богдан Михайличенко, левый латераль национальной сборной Украины, дебютировал за команду в матче со Швейцарией (2:1) в Лиге наций и выразил за это благодарность тренерскому штабу, который доверил ему место в старте.

Да, конечно, выиграли игру - это самое важное. Голевая передача - это такое, потому что гол сделал Зинченко. Это дебют и эта игра показала, что мне еще есть много над чем работать.

Конечно, переживал. Это первая игра, все переживают, это нормально. Трудно было, когда в первом тайме потерял мяч впервые, затем второй и ... Надо было отдать своему, почувствовать. Поэтому во втором тайме начало лучше прибегать, мы вообще стали лучше играть.

Богдана спросили, либо сложностей нанесли швейцарцы.

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Очень мощная команда, прессинговала нас. Трудно было выйти из обороны. Это самое главное у них. Во втором тайме они устали, появилось больше пространства, мы сумели им забить. В первом же надо было играть проще, а мы искали передачу.

Испания? Это топ-сборная, каждый игрок мечтает сыграть с такой командой. К тому матча точно успею восстановиться.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций Богдан Михайличенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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nabo34
04.09.2020 в 10:20
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