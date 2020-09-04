Дебютант сине-желтых признался, что в матче со Швейцарией увидел, над чем должен работать

Богдан Михайличенко, левый латераль национальной сборной Украины , дебютировал за команду в матче со Швейцарией (2:1) в Лиге наций и выразил за это благодарность тренерскому штабу, который доверил ему место в старте.

Да, конечно, выиграли игру - это самое важное. Голевая передача - это такое, потому что гол сделал Зинченко. Это дебют и эта игра показала, что мне еще есть много над чем работать.

Конечно, переживал. Это первая игра, все переживают, это нормально. Трудно было, когда в первом тайме потерял мяч впервые, затем второй и ... Надо было отдать своему, почувствовать. Поэтому во втором тайме начало лучше прибегать, мы вообще стали лучше играть.